depa เปิดรับสมัครชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ OTOD#3 เสริมทักษะดิจิทัลและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569, กรุงเทพมหานคร – ดีป้า เปิดรับสมัครกลุ่มชุมชนและเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 (One Tambon One Digital: OTOD #3) เพื่อรับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพภาคการเกษตรสัญชาติไทยที่ได้รับเครื่องหมาย dSURE และขึ้นทะเบียนบนบัญชีบริการดิจิทัล (Thailand Digital Catalog) พร้อมนำเสนอไอเดียเพื่อขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยี 1 จาก 3 ประเภท ได้แก่ โดรนเพื่อการเกษตร แทรกเตอร์การเกษตรอัจฉริยะ และระบบบริหารจัดการแปลงอัตโนมัติ
ทั้งนี้ เทคโนโลยีทั้ง 3 ประเภทล้วนเป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทำงานสำหรับแปลงเกษตร ลดต้นทุนด้านแรงงาน ประหยัดเวลา สามารถวางแผน ควบคุม ติดตามผลการเพาะปลูก การดูแลรักษา และการจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ อาชีพใหม่ในการเป็นผู้ให้บริการบินโดรน ช่างซ่อมโดรนและเครื่องจักรการเกษตรอัตโนมัติ ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศตามแนวคิด ‘ชุมชนดี รายได้ดี ด้วยดิจิทัล’
พร้อมกันนี้ โครงการ OTOD#3 มีกำหนดจัดกิจกรรมยกระดับทักษะ และกิจกรรมประชันไอเดียเพื่อขอรับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มชุมชนที่สนใจในชื่อ ‘Accelerate Digital Agriculture & Pitching Day’ ซึ่งจะจัดขึ้นใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา สงขลา ภูเก็ต ชลบุรี อุบลราชธานี และขอนแก่น โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม 2 วัน ประกอบไปด้วยกิจกรรม
การยกระดับทักษะเข้มข้นใน 4 หัวข้อ ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรอัจฉริยะ การเสริมทักษะนักสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ การเตรียมความพร้อมข้อเสนอเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน และชุมชนเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม AgriTech Showcase การจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลจากสตาร์ทอัพภาคการเกษตร พร้อมเปิดพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ กิจกรรม d-Community Challenge การเติมทักษะการผลิตคลิปสั้นผ่านการเรียนรู้และลงมือทำ และกิจกรรมไฮไลต์อย่าง Digital Agriculture Pitching Day กิจกรรมประชันไอเดียเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ดีป้า โดยการส่งเสริมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย
1) ประเภทการยกระดับกลุ่มชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้มาตรการ
d-community สำหรับกลุ่มชุมชนที่จดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า
20 ครัวเรือน มีความพร้อมที่จะสมทบงบประมาณไม่น้อยกว่า 50% และไม่เป็นผู้รับการสนับสนุนจากโครงการ OTOD#2 โดยการส่งเสริมและสนับสนุนประเภทการยกระดับกลุ่มชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะเปิดรับผู้ขอรับการส่งเสริม จำนวน 330 ราย โดยจะสนับสนุน
ไม่เกิน 150,000 บาทต่อราย
2) ประเภทการยกระดับธุรกิจชุมชนบริการดิจิทัล ภายใต้มาตรการ d-startup สำหรับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าไม่เกิน 3 ปี มีทักษะช่าง และมีความต้องการเปิดธุรกิจบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเทคโลยีทางการเกษตร มีความพร้อมที่จะสมทบงบประมาณ
ไม่น้อยกว่า 50% และไม่เป็นผู้รับการสนับสนุนจากโครงการ OTOD#2 โดยการส่งเสริมและสนับสนุนประเภทการยกระดับธุรกิจชุมชนบริการดิจิทัลจะเปิดรับผู้ขอรับการส่งเสริม 33 ราย สนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ OTOD#3 ได้แล้ววันนี้ โดยศึกษารายละเอียดของโครงการได้ที่ https://otod3.depa.or.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE OA: @OTOD3 หรือ โทร 093 320 9222