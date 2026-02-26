DEXON โชว์ศักยภาพวิศวกรรมไทยในงาน StocExpo 2026

นายมาร์ติน สตูวิค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON ผู้นำด้านเทคโนโลยีการตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมและการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ระดับสากล ส่งบริษัทย่อยในยุโรป เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี ยุโรป จีเอ็มบีเอช เข้าร่วมงานออกบูธในงาน StocExpo 2026 ระหว่างวันที่ 10–11 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์ประชุม Rotterdam Ahoy ประเทศเนเธอร์แลนด์ สะท้อนยุทธศาสตร์การขยายตลาดยุโรปของ DEXON อย่างชัดเจน
ตอกย้ำบทบาทในฐานะพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมคลังเก็บพลังงาน (Tank Storage) และเชื้อเพลิงแห่งอนาคต (Future Fuels)ในยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition)
เวทีระดับโลกของอุตสาหกรรม Tank Storage
StocExpo ถือเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมคลังเก็บพลังงานระดับนานาชาติ ที่รวบรวมผู้ประกอบการและผู้มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมถังเก็บพลังงานไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ครอบคลุมทั้งงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการ โดยทำงานร่วมกับ Global Tank Storage Awards และ Tank Storage Magazine ในการสร้างแพลตฟอร์มครบวงจรที่เชื่อมโยงผู้ตัดสินใจหลัก แสดงนวัตกรรม และยกย่องความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมตลอดทั้งปี