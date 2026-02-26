xs
หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน BEM ขายเกลี้ยง 8,000 ลบ. ผลประกอบการปี 68 กำไร 3,781 ลบ.

BEM ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มูลค่า 8,000 ล้านบาท กระแสตอบรับแรง ยอดจองเกินเป้ากว่า 2.6 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อฐานะการเงินและ การเติบโตระยะยาว เงินที่ได้มุ่งลงทุนโครงการขนส่งพลังงานสะอาด สนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมโชว์ผลงานปี 2568 กำไรสุทธิ 3,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวถึงความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนว่า BEM ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่าเสนอขายรวม 8,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำด้วยยอดจองกว่า 2.6 เท่าของมูลค่าเสนอขายเบื้องต้นที่ 5,000 ล้านบาท บริษัทจึงได้ปรับเพิ่มมูลค่าการเสนอขายเป็น 8,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน โดยประกอบด้วยหุ้นกู้ทั้งหมด 5 ชุด อายุ 3 – 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.03% - 3.41% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ที่ระดับ A(tha) แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และที่ปรึกษาหุ้นกู้ด้านความยั่งยืนแต่เพียงผู้เดียว

“ขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ทั้งนักลงทุนพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของโครงข่ายทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบขนส่งหลักของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความแข็งแกร่งทางการเงิน และแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ BEM อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง BEM ได้วางเป้าหมายเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ของ BEM ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing Framework) ทั้งนี้ บริษัทได้รับความเห็นจากผู้ชำนาญการอิสระ (Second Party Opinion) จาก DNV (Thailand) Co., Ltd. เพื่อยืนยันความสอดคล้องของกรอบการระดมทุนและการใช้เงิน ตามหลักมาตรฐานสากล เงินที่ได้จะนำไปลงทุน และ/หรือ ทดแทนเงินลงทุนในโครงการขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด (Clean Transportation) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของประชาชน

ขณะเดียวกัน BEM ได้เปิดเผยถึงผลประกอบการในปี 2568 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,781 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีรายได้รวมจาก 3 ธุรกิจ 16,916 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก ธุรกิจทางพิเศษ 8,833 ล้านบาท โดยมีปริมาณจราจรเฉลี่ย 1.11 ล้านเที่ยวต่อวัน ธุรกิจระบบราง 6,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินยังคงเป็นโครงการหลักที่สร้างรายได้ จากจำนวนผู้โดยสารที่เติบโตต่อเนื่อง และธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 1,177 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน และบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ข้อมูล ณ สิ้นธันวาคม 2568) ช่วงตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี(สุวินทวงศ์)) มีความคืบหน้างานระบบร้อยละ 36 คาดสามารถเปิดให้บริการต้นปี 2571 ขณะที่ช่วงตะวันตก (บางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) งานโยธาและงานระบบมีความคืบหน้า ร้อยละ 23 นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับสายสีน้ำเงินจำนวน 21 ขบวน มูลค่ากว่า 7,200 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของผู้โดยสารในอนาคต

BEM มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผสานกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใสอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน