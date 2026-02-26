เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป รับ “บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย เป็นพนักงาน ร่วมสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้ฮีโร่พาราลิมปิกไทย

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมศูนย์การค้า โรงแรม และอาคารสำนักงานให้เช่า เดินหน้าพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ สนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย บรรจุ “บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางสุฐิตา ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมาอย่างต่อเนื่อง การรับ “บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนนักกีฬาผู้พิการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศ โดยบริษัทฯได้มอบความมั่นคงด้านรายได้และสวัสดิการเทียบเท่าพนักงานทั่วไป พร้อมเปิดโอกาสให้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ”
ด้าน “บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ กล่าวว่า “รู้สึกขอบคุณและดีใจที่บริษัทฯ รับเข้าทำงาน ถือเป็นแรงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้สามารถทุ่มเทการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ พร้อมที่จะลงแข่งขันในทุกสนามทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างผลงานคว้าชัยชนะมาฝากคนไทย”
สำหรับ "บีม" ชัยวัฒน์ รัตนะ เป็นนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทย สังกัดสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย เจ้าของผลงาน 1 เหรียญทอง วีลแชร์เรซซิ่ง 100 เมตร (ทำลายสถิติ) และ 1 เหรียญเงิน วีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตร ชาย คลาส T34 ในการแข่งขัน พาราลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ทั้งนี้ กลางเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีกำหนดเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเก็บคะแนนสะสมสำหรับการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม โดยสามารถติดตามข่าวสารและร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยได้ที่เพจ Facebook: Paralympic Thailand (Thai Para Athletes)