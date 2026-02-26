ทล. ปิดจ๊อบ 4 เลน ถนน”ทล.4030 “ ภูเก็ต ช่วงถลาง - หาดราไวย์” เส้นทางท่องเที่ยว

กรมทางหลวง ปิดจ๊อบ 4 เลน ถนนทล.4030 ภูเก็ต ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ช่วงสุดท้าย 1.25 กม. ยกระดับทางมาตรฐานชั้นพิเศษ แก้จุดเสี่ยงทางโค้งอันตราย เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรด้วยแล้ว
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างทางสงขลา และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ (ช่วง กม.16+950 ถึง กม.18+200 ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร) อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เสร็จแล้ว ยกระดับมาตรฐานทางเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรด้วยความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 4030 ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวสายหลักที่เชื่อมต่อจากถนนเทพกระษัตรี (ทล.402) ผ่านหาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดกะหลิม หาดป่าตอง และหาดกะตะ หาดกะรน ไปจนถึงแยกราไวย์
เดิมเส้นทางในช่วง กม.16+950 ถึง กม.18+200 มีข้อจำกัดทางด้านกายภาพ เนื่องจากเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรและมีลักษณะเป็นทางโค้งต่อเนื่องหลายจุด และมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กรมทางหลวงจึงเร่งเข้าดำเนินการปรับปรุงทางหลวงสายนี้ ซึ่งเปรียบเสมือน “จิ๊กซอว์ 4 เลน ตัวสุดท้าย” เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
การก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ดำเนินการก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ) พร้อมติดตั้งเกาะกลางและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ และมีการทุบรื้อสะพานคอนกรีตเดิมที่มีสภาพเก่าและทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตใหม่ บริเวณ กม.17+918 ที่มีความกว้างของผิวจราจรมากขึ้น และมีขนาดความยาว 30 เมตร เพื่อทำให้การจราจรคล่องตัวยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายจราจร และระบบแสงสว่างครบถ้วนตามมาตรฐาน Road Safety เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงเดิม
การพัฒนาเส้นทางนี้ นอกจากจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างอำเภอถลางและหาดราไวย์ กระจายความหนาแน่นของการจราจรจากถนนสายหลัก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านคมนาคมขนส่งให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตแล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วย