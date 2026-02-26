การบินไทย นัดเคลียร์ UTA ยันสร้าง MRO พื้นที่ 210 ไร่ จุดเดิมคาดลงนามอีอีซี ในมี.ค.นี้

การบินไทย นัดเคลียร์ UTA ยันสร้าง MRO วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท พื้นที่ 210 ไร่ จุดเดิมไม่ย้าย หลัง UTA เสนอเปลี่ยนพื้นที่ ไปติดรันเวย์แทน
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทุนในโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (Maintenance Repair and Overhaul : MRO) วงเงินลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ว่า ก่อนหน้านี้บริษัท ได้ข้อยุติร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)แล้วว่า จะดำเนินการเช่าพื้นที่ 210 ไร่ กับ สกพอ.เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ซึ่งคณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทยได้เห็นชอบในหลักการแล้ว แต่เนื่องจากทาง บริษัท อู่ตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น (UTA) ผู้รับสัมปทาน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ยื่นข้อเสนอมาที่บริษัทฯ และ สกพอ. ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินโครงการ MRO จากจุดเดิม ย้ายไปอยู่บริเวณกึ่งกลางของทางวิ่ง ที่ 2 (รันเวย์ 2) สนามบินอู่ตะเภา โดย UTA ระบุว่า จะนำพื้นที่ 210 ไร่ดังกล่าวไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ (Commercial Area) ซึ่งบริษัทจะนัดหารือกับ UTA ในวันที่ 27 ก.พ.นี้เพื่อยืนยันว่า บริษัทฯไม่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ MRO ตามที่ UTA เสนอได้ และจะใช้พื้นที่เดิมในการดำเนินโครงการ MRO ตามแผนเดิม
มานั้นอยู่ในเขตการบิน จะทำให้มีปัญหาด้านเทคนิค (Technical Operation) เนื่องจากต้องมีพนักงาน MRO ที่ต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีการออกแบบแนวคิด วางผังพื้นที่ MRO ไปแล้วซึ่งเลยขั้นตอนที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ MRO แล้ว และพื้นที่ใหม่ที่จะให้ย้ายไปนั้น แม้ทาง UTA จะบอกว่า พื้นที่ใหม่มีพื้นที่ที่เพิ่มอีก ประมาณ 30 ไร่ก็ตาม แต่ก็จะมีปัญหาการเข้าออกพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิค (Technical Operation) ซึ่งหากได้ข้อยุติ การบินไทยจะนำรายงานบอร์ดรับทราบ และจะสามารถลงนามกับ สกพอ.ได้ทันที เนื่องจากเงื่อนไขอื่นๆ ได้ข้อยุติหมดแล้ว
“ UTA เสนอให้ การบินไทยย้าย MRO ไปอยู่กึ่งกลางรันเวย์ ให้นึกภาพจะคล้ายๆ กับสนามงู (สนามกอล์ฟ) ของสนามบินดอนเมือง เป็นพื้นที่นอกเขตการบิน( AIRSIDE ) ส่วนพื้นที่เดิม อีอีซี จัดให้ 210 ไร่ เป็นเขตการบิน LANDSIDE ซึ่งจะมีแท็กซี่เวย์เชื่อมต่อสะดวก”
โดยคาดลงนามกับ สกพอ.ในการเช่าพื้นที่ โครงการ MRO ได้ภายในเดือนมี.ค.2569 โดยการบินไทยได้กันวงเงิน งบประมาณดำเนินการไว้แล้วในปีแรก สำหรับการออกแบบรายละเอียด ซึ่งตอนนี้ถือว่า โครงการล่าช้าจากแผนงานแล้ว ดังนั้น จะเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของ MRO เป้าหมายจะเปิดได้ในปี 2573 สำหรับรองรับฝูงบินใหม่ของการบินไทยที่จะทยอยเข้ามาด้วย และเมื่อโครงการได้เริ่มต้น ถือว่ามีความชัดเจน การบินไทยจะสามารถหาลูกค้าได้ชัดเจน