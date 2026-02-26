ทช.ลุยสำรวจการปฎิบัติงานก่อสร้างทั่ประเทศ ทำแผนบริหารความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนางานทุกมิติ

กรมทางหลวงชนบท จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตาม
การดำเนินงานทั่วทุกภูมิภาค มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางในพื้นที่อย่างยั่งยืน
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้ตามแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่วางไว้ เป็นการลดโอกาสเสี่ยงที่ทำให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาระบบบริหาร (สพร.) ลงพื้นที่ในการสำรวจการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของ ทช. เพื่อนำข้อมูลในการดำเนินงานของส่วนของภูมิภาค มาเป็นข้อมูลในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน เนื่องจาก ทช. มีหน่วยงานตามโครงสร้างที่ปฏิบัติราชการกระจายอยู่ตามภูมิภาคทั่วทุกจังหวัด การสุ่มตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เห็นว่าหน่วยงานตามโครงสร้างที่ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคมีการถือปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรการที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ทช. อย่างเคร่งครัด
โดยในปีงบประมาณ 2569 นี้ สพร. ได้ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานของโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ ถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4012 แยก ทล.1250 - บ้านห้วยเสือเฒ่า และถนนทางหลวงชนบทสาย มส.3018 แยก ทล.108 - บ้านน้ำเพียงดิน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทั้ง 2 สายทางนั้น ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก ในปี 2568 ส่งผลให้โครงสร้างเดิมเสียหาย ชำรุด ทช. จึงได้เร่งดำเนินการฟื้นฟูถนนสายดังกล่าวให้คืนสภาพโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต่อไป
สำหรับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือ นอกจาก ทช. จะได้ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานของ 2 สายทางที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ทช. ยังได้ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานของถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4001 แยก ทล.1095 - บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.5080 หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงยังได้มีแผนในการลงพื้นที่ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้เป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและให้การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนสัมฤทธิ์ผลได้อย่างเต็มศักยภาพอีกด้วย