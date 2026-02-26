“บขส.” เปิดโปรแกรม รถท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดเดือน มี.ค.2569 แบบ One Day Trip “กาญจนบุรี,นครนายก” กระตุ้นรายได้ท้องถิ่น

“บขส.” เปิดตารางกิจกรรม เที่ยวช่วงวันหยุดเดือน มี.ค.2569 แบบ One Day Trip ไปเช้าเย็นกลับ พาไหว้พระ ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ “ กาญจนบุรี,นครนายก”กระตุ้นเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งมีการเดินทางแบบ One Day Trip ไปเช้าเย็นกลับ โดยจะนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถ 30) มาให้บริการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดทั้งปี รวมทั้งยังสร้างรายได้ให้องค์กรและชุมชนในท้องถิ่น
โดยกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2569 มีดังนี้
1.กิจกรรมไหว้พระวัดดัง ชมพลังธรรมชาติ และไม่พลาดชมประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำแคว ณ จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 อัตราค่าโดยสาร (ไป – กลับ) ราคา 599 บาทต่อคน โดยรถจะออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เวลา 07.15 น. ซึ่งกิจกรรมนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น นมัสการหลวงพ่อชินประทานพร “วัดถ้ำเสือ” ชมสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” และสัมผัสความยิ่งใหญ่ “ต้นจามจุรียักษ์” อายุกว่า 100 ปี
2.กิจกรรม มูครบวงจร แล่นล่องเรือชมธรรมชาติ @นครนายก เดินทางวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569 อัตราค่าโดยสาร (ไป – กลับ) ราคา 499 บาทต่อคน โดยรถจะออกจากหมอชิต 2 เวลา 07.30 น. กิจกรรมนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ชมความสวยงามวังพญานาค “วัดมณีวงศ์” ขอพรความโชคดีหลวงพ่อปากแดง “วัดพราหมณี” สักการะพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในไทย “อุทยานพระพิฆเนศ” และ ล่องเรือชมน้ำตก “เขาช่องลม” พร้อมแชะภาพสุดชิลบนสัน “เขื่อนขุนด่านปราการชล”
สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวของ บขส. ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักท่องเที่ยว อาทิ เส้นทางเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี, เส้นทางสัมผัสธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี และเส้นทางตามรอยพระพุทธบาท ณ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพราะตอบโจทย์การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะ ที่มีความสะดวก สบาย ปลอดภัย ราคาประหยัด รวมถึงยังต้องการให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวต่อไป