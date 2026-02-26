โปรดเลี่ยง!ทล.แจ้งปิดจราจร”ถ.พระราม 2” กม. 26 ช่องทางหลัก 2 เลน เร่งติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน M 82

กรมทางหลวง แจ้งปรับเบี่ยงการจราจรชั่วคราว ถนนพระราม 2 บริเวณ กม.26 โดยจะ ปิดช่องทางหลัก 2 ช่องจราจร เพื่อดำเนินงานก่อสร้าง และยังคงให้รถสัญจรได้ 2 ช่องทางต่อทิศทาง ระหว่าง 27 ก.พ.-10 เม.ย. 69 ส่วนคู่ขนานวิ่งได้ตามปกติ
กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) บริเวณช่วง กม.26+178 ถึง กม.26+502 และสะพานกลับรถที่ กม.26 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (ตอน 4) ตามแผนงานก่อสร้าง
โดยจะมีการปรับเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยเป็นการปิดช่องทางจราจรบนทางหลัก (Mainline) บางส่วนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย โดยจัดช่องจราจรให้ผู้ใช้เส้นทางบนทางหลัก (Mainline) ยังสามารถสัญจรผ่านได้ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ส่วนช่องทางขนาน (Frontage Road) ฝั่งละ 2 ช่องจราจร ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบด้านการจราจร กรมทางหลวงจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดแนวก่อสร้าง รวมถึงติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยการจราจรอย่างชัดเจน