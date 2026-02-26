แสนสิริ – ทีพีไอ ผนึกกำลังยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยไทยอย่างยั่งยืน

“แสนสิริ” ผนึกกำลัง “ทีพีไอ คอนกรีต” สองผู้นำในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง ยกระดับมาตรฐานโครงสร้างที่อยู่อาศัย ด้วยนวัตกรรมคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อระบบ Precast โดยเฉพาะ ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดด้วยมาตรฐานวิศวกรรม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การออกแบบส่วนผสม (Mix Design) การทดสอบกำลังอัด (Compressive Strength) ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจในโครงสร้างที่แข็งแรงและยั่งยืน ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย
คอนกรีตดังกล่าวผ่านการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001 และได้รับรอง Green Industry ระดับ G4 ที่เกี่ยวข้อง มีค่าความสม่ำเสมอของคุณภาพสูง ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน และยืดอายุการใช้งานของโครงสร้าง พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความร่วมมือดังกล่าวได้ส่งมอบคอนกรีตสำหรับโครงการของแสนสิริแล้วกว่า 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานวัสดุและระบบควบคุมคุณภาพที่มีเสถียรภาพ
ด้วยจุดยืนด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน ทำให้แสนสิริได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศในฐานะแบรนด์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ ที่ผสานดีไซน์ นวัตกรรม และมาตรฐานโครงสร้างระดับสูง ภาพลักษณ์ของแสนสิริจึงไม่ใช่เพียงโครงการที่สวยงาม แต่คือความเชื่อมั่นในคุณภาพชีวิต ที่ดี ครอบคลุมทั้งตัวบ้าน สังคม และสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างแท้จริง