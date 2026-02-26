TEA กางโรดแมป MICE ปี 69-70 ชู “นวัตกรรม–ความยั่งยืน” เชื่องาน TMX 2026 ผู้เข้าร่วมกว่า 4 พันราย

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA เผยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า(ไมซ์)ไทยในปี 2569 – 2570 มุ่งสร้างระบบนิเวศด้วยนวัตกรรม (Innovation) และความยั่งยืน (Sustainability) ขานรับความสำเร็จจากงาน TMX ครั้งล่าสุดที่ได้รับความเชื่อมั่นอย่างท่วมท้น ประกาศความพร้อมจัดงาน Thailand MICE X-Change 2026 (TMX 2026) ที่จะจัดขึ้นวันที่ 29-30 เมษายน 2569 ณ ห้องบอลรูม 1 - 3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางอีเวนต์ระดับโลก
นายลอย จุน ฮาว นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA และผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันงาน Thailand MICE X-Change 2026 (TMX 2026) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็นที่ยอมรับในฐานะงานแสดงสินค้าและการประชุมที่มีบทบาทในการผลักดันให้องค์กรภาคธุรกิจนำการจัดงาน งานประชุมและอีเวนต์ไปใช้กับองค์กรโดยกำหนดแผนให้อยู่ในกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ขององค์กร ขณะเดียวกันงาน TMX ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในมิติของนวัตกรรมและความยั่งยืน
TMX ทำหน้าที่เป็นเวทีพบปะประจำปีที่ให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดงาน การประชุมและอีเวนต์ได้มาพบปะกัน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านงานสัมมนาที่นำเสนอประเด็นเชิงลึก แนวโน้มใหม่ของอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางปฎิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
“ตลอดการจัดงานสองครั้งที่ผ่านมา TMX ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 ราย และเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 360 การประชุม สำหรับการจัดงานในปีนี้ เราคาดว่าจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศไทยและเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม” นายลอย จุน ฮาว กล่าว
ในปีนี้ TMX 2026 คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 4,000 ราย ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมและความยั่งยืน: ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยก้าวหน้าและเป็นเลิศ” ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมในการรับมือกับความท้าทายสำคัญ พร้อมผลักดันเป้าหมายด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
อุตสาหกรรมของเรายังคงยึดมั่นต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ควบคู่กับกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล TMX ตอกย้ำให้เห็นว่า ธุรกิจด้านการจัดงาน การประชุมและอีเวนต์ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ยังคงเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการตลาดแบบพบปะกันโดยตรงที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับภาคธุรกิจ
ดร. ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวเสริมในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ว่า งานแสดงสินค้าไม่ใช่เพียงพื้นที่จัดแสดงบูท แต่เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังของโลกธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่การพบหน้า การได้เห็นและสัมผัสสินค้า รวมถึงการเจรจาทางธุรกิจ ยังคงเป็นมิติสำคัญที่ไม่สามารถทดแทนได้ งานแสดงสินค้าจึงเป็นพื้นที่แห่งความเชื่อมั่นที่นำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
Thailand MICE X-Change (TMX) จึงไม่ได้เป็นเพียงอีเวนต์ แต่เป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทยอย่างครบวงจร พร้อมส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจใช้ “งานแสดงสินค้า” เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบการนำเสนอ ไปจนถึงการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
TMX มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์ม One Stop Service ของประเทศไทย ที่รวบรวมองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้บริการจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจไทยสู่การแข่งขันระดับสากล พร้อมเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นระบบ พร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า ให้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ
ด้านนางดวงรัตน์ อุดมสมพร Vice President – Exhibition Organizer บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีจัดงาน แต่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านการเชื่อมโยงซัพพลายเชน นักลงทุน และผู้มีอำนาจตัดสินใจในหลากหลายอุตสาหกรรม ในยุคที่ AI และ Big Data มีบทบาทมากขึ้น ผู้จัดงานต้องพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Platform ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ทำให้งานแสดงสินค้ายังคงมีความสำคัญและไม่สามารถทดแทนได้ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ คือการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการพบปะและเจรจาแบบ face-to-face การได้เห็นสินค้าและเทคโนโลยีสาธิตจริงช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน งานแสดงสินค้ายังเป็นศูนย์กลางของ community ในแต่ละอุตสาหกรรม เปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และต่อยอดความร่วมมือระยะยาว ซึ่งล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของทั้งองค์กรและเศรษฐกิจประเทศ
ขณะที่นางสาวนวพร สันติวัฒนา รองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจอาหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง กล่าวในฐานะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเวทีแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่องว่า งานแสดงสินค้าไม่ใช่เพียงกิจกรรมทางการตลาด หากแต่เป็นกลไกสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่กับการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในระดับสากล การเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสสู่ตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก และตอกย้ำจุดยืนของเราในฐานะแบรนด์ที่พร้อมแข่งขันในเวทีนานาชาติ สำหรับองค์กร งานแสดงสินค้าไม่ใช่ต้นทุน แต่คือการลงทุนระยะยาวเพื่ออนาคตและการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในงาน Thailand MICE X-Change 2026 (TMX 2026) ปีนี้รวบรวมผู้ให้บริการด้านการจัดงานครบวงจรกว่า 100 แบรนด์จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่พร้อมมานำเสนอโซลูชันในการพัฒนาการจัดงานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่จัดงาน ผู้ให้บริการด้านออกแบบ และก่อสร้างคูหา/ส่วนตกแต่ง ผู้ผลิตวัสดุโครงสร้าง และของตกแต่ง ผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ ผู้บริหารการจัดงานต่างๆ (PCO, PEO) ผู้บริหารจุดหมายปลายทาง (DMC) ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการโซลูชัน และเทคโนโลยี ผู้ให้บริการระบบแสง เสียง ภาพ เวที และอุปกรณ์ให้เช่า ผู้ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ให้เช่าที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายของพรีเมียม/ของขวัญสำหรับองค์กร, ผู้ให้บริการงานพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง รวมไปถึงโรงแรมและที่พักเพื่อการจัดประชุม และงานอีเวนต์ต่างๆ อีกมากมาย
นอกจากงานแสดงสินค้าแล้ว ภายใน Thailand MICE X-Change 2026 (TMX 2026) ยังมี “เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ” หรือ “X-Change Square” ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศกว่า 25 ราย มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติ ในหัวข้อสำคัญหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าและอีเวนต์อย่างครบถ้วนกว่า 15 หัวข้อ ตลอดทั้ง 2 วันจัดงานฯ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทั้งข้อมูลเชิงกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้จริง และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาสถานที่จัดงาน การวางแผนโครงการ/โปรเจกต์ การนำ AI มาใช้ในการทำการตลาด การเพิ่มยอดขายและการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ รวมถึงแนวทางความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไมซ์และเทคนิคการออกแบบบูธให้โดดเด่น ซึ่งทั้งหมดออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการและผู้จัดงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานและพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างยั่งยืน
และภายในงานฯ ยังจัดให้มีเวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ที่ช่วยเชื่อมโยงและสร้างธุรกิจให้กับผู้แสดงในงาน TMX2026 ต่างๆ กับกลุ่มผู้ซื้อที่เข้าชมงานที่มีความสนใจจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ออกงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ เจ้าของธุรกิจ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายบุคคลที่มีความต้องการจัดงาน หรือจะเป็นผู้จัดงานที่กำลังมองหาโซลูชันใหม่ๆ เพื่อช่วยพัฒนาการจัดงานให้ดีขึ้น โดยงานนี้ยังคงมุ่งเป้าในการสนับสนุนการต่อยอดความร่วมมือ สร้างโอกาสใหม่ และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมในเวทีเดียว
“ในช่วงปี 2569–2570 เราเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมไมซ์ไทยจะก้าวจากบทบาทผู้รับจัดงาน ไปสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในระดับภูมิภาค โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และมาตรการความยั่งยืนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในเวทีสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน” นายลอย จุน ฮาว กล่าวสรุป
นอกจากนี้งาน Thailand MICE X-Change 2026 (TMX 2026) มุ่งมั่นสนับสนุนแนวคิดการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อโลก ภายในงานได้มีการนำแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนมาใช้ อาทิ
• ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากสถานที่จัดงานสามารถเข้าถึงได้สะดวกด้วย MRT และ BTS ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากการเดินทาง
• ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) โดยรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานนำกระบอกน้ำส่วนตัว และจัดเตรียมจุดเติมน้ำภายในงาน
• ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Paperless Registration) เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพิ่มความสะดวกในการเข้าร่วมงาน
• สนับสนุนแนวคิด Green & Responsible Events ผ่านผู้แสดงสินค้าและโซลูชันที่ช่วยยกระดับการจัดงานอย่างยั่งยืน
• ลดของเสียจากการจัดงาน ด้วยการส่งเสริมสื่อดิจิทัล และการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
TMX 2026 เชื่อมั่นว่า “งานอีเวนต์ที่ดี ไม่เพียงสร้างโอกาสทางธุรกิจ แต่ยังควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” เราจึงมุ่งผลักดันให้ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์งานแสดงสินค้าและการประชุมในอนาคต
งาน Thailand MICE X-Change 2026 (TMX 2026) ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำอาทิ บริษัท ดีเอสวี คอนแทรค โลจิสติกส์ จำกัดสนับสนุนการจัดงานในฐานะ Exclusive LanyardSponsor, Shanghai New International Expo Center สนับสนุนการจัดงานในฐานะ Business Lounge Sponsor, Resorts World Sentosaสนับสนุนการจัดงานในฐานะ Goodie Bag Sponsor และ บริษัท อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการจัดงานในฐานะ X-Change Square Stage Sponsor
Thailand MICE X-Change 2026 (TMX 2026) งานแสดงสินค้าและสัมมนาเพื่อธุรกิจการจัดงาน การประชุมและอีเวนต์ พร้อมเปิดเวทีเชื่อมต่อโอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า และไมซ์ไทย ขอเชิญผู้ออกงานแสดงสินค้าทั่วไป ผู้ประกอบการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล นักลงทุน และผู้สนใจ ร่วมอัปเดตเทรนด์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดเครือข่ายธุรกิจระดับสากล ระหว่างวันที่ 29–30 เมษายน 2569 เวลา 10.00–18.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 - 3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) มาร่วมค้นพบโซลูชัน นวัตกรรม และแนวคิดที่จะยกระดับไมซ์ไทยสู่อนาคต ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmxexpo.com หรือลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีได้ที่ https://eventpassinsight.co/el/to/TMX21.