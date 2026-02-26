ผู้บริหาร T&B Media Global (Thailand) รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

นายณัฐวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2568 จากสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBSA) ฃึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้กล่าวปาฐกถาและมอบรางวัล พร้อมร่วมแสดงความยินดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีและร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ภายใต้แนวคิด Empowering ทั้งนี้ ในปีดังกล่าวมีศิษย์เก่าได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 30 ท่าน โดยพิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2568 นับเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมอบให้แก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม วิชาชีพ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม และการยึดมั่นในคุณค่าที่ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ยึดถือมาโดยตลอด