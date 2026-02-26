กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดประชุมกลุ่มย่อย เดินหน้าส่งเสริมเนื้อหาโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การเตือนภัย และการสื่อสารภาครัฐอย่างทั่วถึง

ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการโทรทัศน์ พร้อมด้วย นางสาวอิสรารัศมิ์ เครือหงษ์ กตป. ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และนายชัชชาญ นาคคะสินธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านประจำ กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ ร่วมเปิดการประชุมกลุ่มย่อย
ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมเนื้อหาและความหลากหลายในกิจการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา การเตือนภัย และการสื่อสารข้อมูลจากภาครัฐสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยกระดับบทบาทสื่อโทรทัศน์ให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐอย่างเท่าเทียม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรม Amari ดอนเมือง