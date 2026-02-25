บีทีเอส คว้าแชมป์ 2 ปีซ้อน” Best Brand Performance on Social Media”

บีทีเอส ผงาดคว้าแชมป์ 2 ปีซ้อน! รับรางวัล THE WINNER – Best Brand Performance on Social Media กลุ่ม Mass Transit ในงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 14
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย และเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุด คว้ารางวัล THE WINNER – Best Brand Performance on Social Media กลุ่ม Mass Transit แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กลุ่มธุรกิจขนส่งสาธารณะ ในงานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด โดยมี นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม
นางสาวนริศรา กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งของบริษัทฯ ที่สามารถคว้ารางวัล THE WINNER – Best Brand Performance on Social Media กลุ่ม Mass Transit ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และติดอันดับ Finalist ถึง 5 ปีซ้อน
“ในนามของรถไฟฟ้าบีทีเอส เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล THE WINNER – Best Brand Performance on Social Media กลุ่ม Mass Transit ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพราะการรักษามาตรฐานด้านคุณภาพของการสื่อสาร เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่บีทีเอสให้ความสำคัญ รางวัลนี้จึงเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนถึงความตั้งใจของทีมงานทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ที่ร่วมกันพัฒนา และสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้โดยสารผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณไวซ์ไซท์ คณะกรรมการ และที่ปรึกษาทุกท่าน สำหรับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ติดตาม และมีส่วนร่วมกับเพจรถไฟฟ้าบีทีเอสเสมอมา ทุกความคิดเห็น ทุกการมีส่วนร่วม คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราพัฒนาการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น เพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การได้รับรางวัล แต่คือการทำให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุด รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และเพื่อให้ทุกการเชื่อมต่อบนโลกดิจิทัล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ชีวิตของผู้โดยสารทุกคน”