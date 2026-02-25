บางกอกแอร์เวย์ส อัดแคมเปญ “FlySukho So คุ้ม” ลดพิเศษ 50% บัตรของขวัญ Sukhothai E-Voucher

บางกอกแอร์เวย์ส เปิดตัวแคมเปญ “FlySukho So คุ้ม” กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ จำหน่าย Sukhothai E-Voucher ราคาพิเศษลด 50% พร้อมรับสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์
กรุงเทพฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดตัวแคมเปญ “FlySukho So คุ้ม” ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาความคุ้มค่าและพร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมาย โดยนำเสนอบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) มูลค่า 2,500 บาท ในราคาเพียง 1,250 บาท สำหรับใช้แทนเงินสดในการชำระค่าบัตรโดยสารแบบไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุโขทัย - กรุงเทพฯ มอบความคุ้มค่าสูงสุดถึง 50%
Sukhothai E-Voucher เปิดจำหน่ายผ่านช่องทาง https://flyerbonus-official-store.bangkokair.com/shopping ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2569 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม –30 เมษายน 2569 โดยนำรหัส E Voucher สำรองที่นั่งผ่านทาง www.bangkokair.com/sukhothai_booking สิทธิ์มีจำนวนจำกัดเพียง 100 ใบเท่านั้น
พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตร เพิ่มความคุ้มค่าตลอดการเดินทาง ด้วยส่วนลดพิเศษ อาทิ ส่วนลดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทัย (โซนไดโนเสาร์, ช้างโลก, ไม้กลายเป็นหิน) ส่วนลดรถเช่า Easy Car Rent และห้องพักราคาพิเศษที่โรงแรม Sukhothai Heritage หรือ Sabai Sabai Sukhothai
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก FlyerBonus รับคะแนนสะสม ทันที 500 คะแนน และของที่ระลึกพิเศษ “ร่มกันยูวี” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย