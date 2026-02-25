ไอเฮิร์บ ลุยตลาดน้ำมันเมล็ดองุ่น เปิดตัว GRAPESEED OIL PLUS HYBRID CAP โดย INZENT เอาใจคนรักผิวสวย

บริษัท ไอ เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จํากัดเดินหน้าขยายตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ GRAPESEED OIL PLUS HYBRID CAP โดย INZENT ชูจุดเด่นการผลิตโดย INZENT ที่พัฒนาสูตรโดยมีน้ำมันเมล็ดองุ่นเป็นสารสำคัญหลัก เสริมด้วยสารอาหารหลากหลาย เพื่อการดูแลสุขภาพจากภายในอย่างรอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักความสวยงาม
นายยัญชัย บุญใช้ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จํากัด กล่าวว่า ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดองุ่น (Grape Seed) ในปี 2569 จะยังเติบโตต่อเนื่ิองจากปีที่ผ่านมาตามเทรนด์สุขภาพและความงาม เน้นสารสกัดที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยบำรุงผิวพรรณ สร้างคอลลาเจน และเสริมภูมิคุ้มกัน
ทั้งนี้ GRAPESEED OIL PLUS HYBRID CAP เป็นอาหารเสริมน้ำมันเมล็ดองุ่น โดย INZENT พัฒนาสูตรโดยมีน้ำมันเมล็ดองุ่นเป็นสารสำคัญหลัก เสริมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติและสารอาหารกลุ่ม Antioxidant เพื่อการดูแลสุขภาพจากภายในอย่างรอบด้าน ได้แก่
• Rice Germ Oil แหล่งสารอาหารจากจมูกข้าว
• Refined Grapeseed Oil อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
• Tomato Extract สารต้านอนุมูลอิสระจากมะเขือเทศ
• Coenzyme Q10 มีบทบาทต่อการทำงานตามปกติของเซลล์
• Haematococcus pluvialis Extract แหล่งแคโรทีนอยด์ Astaxanthin
• Rice Extract สารสกัดจากข้าว
สูตรจึงไม่ใช่เพียงน้ำมันเมล็ดองุ่นเดี่ยว ๆ แต่เป็นการผสานสารอาหารหลายชนิดเพื่อการดูแลที่ครอบคลุมมากขึ้น
เทคโนโลยี Hybrid Cap แตกต่างอย่างไร ?
อีกหนึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้คือ Hybrid Cap Technology ซึ่งออกแบบให้แยกชั้นของสารสำคัญกลุ่มน้ำมันและสารสกัดไว้ภายในแคปซูลเดียวกัน โดยทั่วไป สารสกัดบางชนิดมีคุณสมบัติไวต่อแสง ความร้อน หรือการทำปฏิกิริยากับสารอื่น การแยกชั้นจึงช่วย :
• คงคุณภาพของวัตถุดิบแต่ละชนิด
• ลดโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารอาหารต่างกลุ่ม
• สนับสนุนเสถียรภาพของสารต้านอนุมูลอิสระ
• ช่วยให้การดูดซึมเป็นไปอย่างเหมาะสม
เทคโนโลยีลักษณะนี้จึงช่วยเสริมความมั่นใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว