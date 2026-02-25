RATCH ขายหุ้นบางส่วนโรงไฟฟ้าไพตันที่อินโดฯรับเงิน 2.8พันล.

ราช กรุ๊ป เผยขายหุ้นบางส่วนใน PT Paiton Energy, Minejesa Capital B.V. และ IPM Asia Pte. Ltd ให้แก่ PT Medco Daya Energi Sentosa รวมเป็นเงิน 2,800 ล้านบาท
นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(RATCH) เปิดเผยว่า บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS) บริษัทย่อยทางอ้อมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้เข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ของ PT Paiton Energy ในสัดส่วนร้อยละ 36.26 Minejesa Capital B.V.ในสัดส่วนร้อยละ 36.26 และลงทุนในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ IPM Asia Pte. Ltd.ในสัดส่วนร้อยละ 65 รายละเอียดทราบแล้วตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 RHIS ได้ขายหุ้นของ PT Paiton Energy, Minejesa Capital B.V. และ IPM Asia Pte. Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 5, 5 และ 24.503 ตามลำดับ ให้แก่ PT Medco Daya Energi Sentosa แล้วเสร็จ รวมเป็นเงิน 85,133,301 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,800 ล้านบาท
ส่งผลให้ RHIS ถือหุ้นใน PT Paiton Energy,Minejesa Capital B.V.และ IPM Asia Pte. Ltd.ในสัดส่วนร้อยละ 31.26, 31.26 และ 40.497ตามลำดับ โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ