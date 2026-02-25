GULF เปิดรันเวย์ศิลปะ ชวนศิลปินรุ่นใหม่จาก 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สร้างสรรค์งานศิลป์

ในสังคมที่มักตัดสินกันด้วย “ภาพลักษณ์” ภายนอก หลายครั้งที่ผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าต้องเผชิญกับสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามหรืออคติ แต่ในความเป็นจริง ภายใต้รูปลักษณ์ที่แตกต่างนั้น กลับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ ตัวตนที่เข้มแข็ง และหัวใจที่งดงามซ่อนอยู่
และเพื่อเป็นการกะเทาะเปลือกนอก และให้สังคมได้สัมผัสถึง “เนื้อแท้” ของเพื่อนมนุษย์ “บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “GULF” จึงได้ชวน 10 ศิลปินรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาจาก 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพวาดเชิงสัญญะ (Symbolism Art) เพื่อถ่ายทอด “ตัวตน” และ “ความฝัน” จากชีวิตจริงของผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าที่อยู่ในความดูแลของ “ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” พร้อมจัดนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “Empowering Me – A power of identity beyond appearances: นี่คือฉัน งดงามอย่างที่ฉันเป็น” ณ ชั้น 3 AIS SIAM สยามสแควร์ เพื่อส่งต่อพลังบวกและสร้างการยอมรับในสังคมอย่างยั่งยืน
1 ทศวรรษของการเดินทาง จากรักษาสู่การสร้าง “พื้นที่ยืน” ในสังคม
โดยนิทรรศการ Empowering Me นี่คือฉัน งดงามอย่างที่ฉันเป็น ไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะทั่วไป แต่คือ หมุดหมายสำคัญในวาระครบรอบ 10 ปี ที่ GULF ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์กลางของการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดูแลผู้ป่วยมากกว่า 3,000 ราย
ตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา GULF ได้มอบงบประมาณสนับสนุนไปแล้วกว่า 20 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษา การเดินทาง และการมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” เพื่อให้น้อง ๆ ที่มีความผิดปกติบนใบหน้ามีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพ แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การรักษาทางร่างกาย คือการ “เยียวยาทางจิตใจ” และการสร้างสังคมที่พร้อมจะโอบกอดพวกเขาด้วยความเข้าใจ
10 ศิลปินรุ่นใหม่ ถ่ายทอด “ตัวตน – ความฝัน” ผ่านปลายพู่กัน
GULF จึงได้เปิดพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาจาก 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวชีวิตจริงของผู้มีความผิดปกติบนใบหน้า เพื่อถ่ายทอดเป็นงานศิลปะที่เต็มไปด้วยความหมาย สะท้อนถึง “ความงามที่แท้จริงอยู่ภายใน”
นอกจากผลงานภาพวาดเชิงสัญญะที่สวยงามแล้ว ในนิทรรศการนี้ยังมีการจัดแสดงในรูปแบบ Digital Immersive ที่ใช้แสง สี และเสียง เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงคนดู แต่เหมือนได้ก้าวเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการและความรู้สึกของน้อง ๆ ผู้มีความผิดปกติบนใบหน้า ได้อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม Empowering Me จึงไม่ใช่แค่นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะที่ช่วยลดอคติ สร้างความเข้าใจ และสร้างสังคมที่ยอมรับกันด้วยหัวใจ เพราะทุกคนมีความงดงามในแบบของตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ พร้อมบอกกับสังคมว่า “รูปลักษณ์อาจแตกต่าง แต่หัวใจและความฝันของเราเท่าเทียมกัน”
10 ผลงานศิลปินรุ่นใหม่ ที่ถ่ายทอด “ตัวตน-ความฝัน” ผู้มีความผิดปกติบนใบหน้า
1) “นกโบยบิน” ผลงาน “พิชญาพร เมืองใจ” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ่ายทอดความฝันของ “น้องนิว – ด.ญ.ปิยนุช แซ่ฉั่ว” ที่หวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้โบยบินไปให้ถึงฝันเช่นเดียวกับนกบนฟากฟ้า
2) “Hue Heart” ผลงาน “มนพัทธ์ คำสี” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ่ายทอดตัวตน “น้องคิว – นายภาคิน โซ๊ะเลาะ” ที่เปรียบตนเองดั่งต้นไม้ ไม่ว่าจะผ่านร้อนหรือผ่านหนาว สุดท้ายมันก็ยังยืนหยัดในตัวตน เพื่อวันหนึ่งจะกลายเป็นป่าใหญ่ที่งดงามและแข็งแกร่ง
3) “The Safe Space” ผลงาน “ปริณดา อำนาจผูก” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เล่าเรื่องราวความรัก ความผูกพันระหว่าง “น้องปูนปั้น – ด.ช.ธีรโชติ แก้วเผือก” และคุณแม่ ก่อให้เกิดเป็นพลังพาลูกก้าวผ่านการเยียวยา จนนำไปสู่อนาคตที่งดงาม
4) “ชีวิต จักรวาล” ผลงาน “วัชรกรณ์ มีอำมาตย์” นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้แรงบันดาลใจจาก “น้องหยก – ด.ช.ธนทรัพย์ อ่อนน้อม” สะท้อนการมองโลกในแง่บวก และการมีจิตใจที่แข็งแกร่ง พร้อมจะเติบโตขึ้นไปในสังคมอย่างมั่นคง
5) “Grace of Hope” ผลงาน “อณุวัฒน์ ธุระโส” นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สะท้อนตัวตนของ “น้องอ๋อมแอ๋ม – น.ส.ณีรนุช สุริเตอร์” ที่มีความแข็งแกร่ง สามารถฝ่าฟันทุกสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาและก็ยืนหยัดที่จะอยู่ด้วยตนเองได้
6) “From Me to Me” ผลงาน “สิริอาภา อิทธิสวัสดิ์” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายทอดเรื่องราวของ “น้องตัวเล็ก – น.ส.สุภัสสร อิ่มโอษฐ” กับความพยายามเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ความฝันและการเติบโตอีกขั้นของชีวิตที่กำลังจะมาถึง
7) “Glad we met” ผลงาน “วิภวาณี บูรณะพล” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ถ่ายทอดความฝันของ “น้องติว – ด.ช.ธนวัฒน์ อ่ำขำ” ที่กำลังเติบโต และพร้อมทำให้ฝันกลายเป็นจริง
8) “Light Remains” ผลงาน “กันซดา ล่อเต๊ะ” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สะท้อนตัวตนและความงดงามของ “น้องมายด์ – น.ส.ญาณิศา นาคสิทธิ์” ที่สดใส ร่าเริง พร้อมจะส่องแสงสว่างและให้ความอบอุ่นแก่คนรอบข้าง
9) “แสงที่ผลิ” ผลงาน “ปฏิภาณ ลาป่าน” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับแรงบันดาลใจของ “น้องแบงค์ – ณัฐนนท์ ประมูลศรี” กับเส้นทางแห่งความฝันในการเป็นคุณครู ที่กำลังเบ่งบานด้วยความพยายาม
10) “ดอกไม้” ผลงาน “เบญญาภา สวนไธสง” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สะท้อนพลังบวกของ “น้องเอิร์น – ด.ญ.อุไรรัตน์ ขุนอินทร์” ที่ผลิบานอยู่ข้างในตัวตนของเธอ และพร้อมที่จะส่งต่อไปให้แก่ผู้อื่น