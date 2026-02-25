MEA เร่งรื้อถอนเสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร มุ่งเป้า "ถนนสวย ไร้เสาสาย" บนถนนประชาราษฎร์สาย 2

นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนายรณชัย เรืองยุทธ และนายราเชนทร์ อันเวช รองผู้ว่าการ MEA และคณะผู้บริหาร MEA ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานรื้อถอนเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสายสื่อสาร ในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และคืนสภาพทางเท้าถาวรให้แก่ประชาชนในพื้นที่
สำหรับการดำเนินงานบนถนนประชาราษฎร์สาย 2 มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 1.4 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ท่าเรือบางโพ ถึงถนนประชาชื่น โดย MEA ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2564 และสามารถเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟฟ้าเป็นสายใต้ดินแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2568 ซึ่งการลงพื้นที่ในค่ำคืนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในช่วงสุดท้ายของการทำงานก่อนการปิดโครงการ
ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ MEA ที่นำเครื่องมืออุปกรณ์มาเร่งรื้อถอนเสาไฟฟ้าออก และระดมทั้งบุคลากรทั้ง 4 เขต ได้แก่ MEA เขตสามเสน MEA เขตวัดเลียบ MEA เขตบางใหญ่ และ MEA เขตธนบุรี โดย MEA วางแผนให้การรื้อถอนเสา และสายทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และจะดำเนินการคืนสภาพทางเท้าถาวรทันที เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ เสาไฟฟ้าที่รื้อถอนออกไปจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่แนวชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ในภาพรวมของการดำเนินงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ปัจจุบัน MEA สามารถดำเนินการสำเร็จไปแล้วรวมระยะทาง 105.3 กิโลเมตร โดยในปี 2569 นี้ MEA ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการเพิ่มเติมอีก 39.9 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้มีระยะทางสะสมรวมเป็น 145.2 กิโลเมตร ทั้งนี้ MEA ยังคงเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายรวม 317.3 กิโลเมตร ภายในปี 2575 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ตามวิสัยทัศน์ พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร