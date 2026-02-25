xs
กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกลดการกัดเซาะตลิ่ง ฟื้นฟู ลำน้ำหงาว จ.เชียงราย รับฤดูน้ำหลากดูแลพื้นที่เกษตรกว่า 1.5 พันไร่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมเจ้าท่า ลุยขุดลอกเปิดทางน้ำ ปรับสภาพลำน้ำลดการกัดเซาะตลิ่ง ลำน้ำหงาว ณ ตำบลหงาว จ.เชียงราย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และเกษตร รองรับฤดูน้ำหลาก ครอบคลุมพื้นที่ 1,524 ไร่ ประชาชนได้ประโยชน์กว่า 2,029 ครัวเรือน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 กรมเจ้าท่า (จท.) โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ดำเนินโครงการขุดลอกลำน้ำหงาว ณ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ช่วย “ฟื้นฟูวิถีชีวิตริมน้ำ สร้างความสุขให้กับชุมชนลำน้ำหงาว" ได้อย่างยั่งยืน


โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 18 เมษายน 2569 ครอบคลุมระยะทาง 4,600 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 10–20 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้รถขุด ชม.8 และ ชม.12 เป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 การดำเนินงานแล้วเสร็จ 2,150 เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.60 ของแผนงาน พร้อมทั้งดำเนินการปรับสภาพลำน้ำและตลิ่ง กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้ลำน้ำกลับมามีประสิทธิภาพสูงสุดในการรองรับฤดูน้ำหลาก


นอกจากการปฏิบัติงานภาคสนามแล้ว กรมเจ้าท่า ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน สังเกตการณ์ และติดตามผลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด สะท้อนถึงการทำงานที่โปร่งใส และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ลดการกัดเซาะตลิ่ง รองรับการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และภาคการเกษตร สร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 2,029 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 1,524 ไร่







