สาวออฟฟิศสุดเฮง! พฤกษาฯ แจกบ้านปีใหม่ให้พนักงาน ตอบแทน 24 ปี แห่งความทุ่มเท

สาวออฟฟิศดีใจหนักมาก! หลังเป็นผู้โชคดีได้รับ บ้าน 1 หลัง เป็นรางวัลจากงานเลี้ยงบริษัทฯ ซึ่งกลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลในช่วงที่ผ่านมา เมื่อพนักงานของกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือที่ทุกคนรู้จักในนาม พฤกษาฯ เพิ่งมีการจัดงานเลี้ยงภายในประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ ในเครือเมื่อเร็ว ๆ นี้ และภายในงานมีการแจกรางวัลให้กับพนักงาน ทั้งรางวัลเงินสดร่วมแสนบาท และรางวัลใหญ่บ้านพร้อมอยู่จากโครงการ บ้านพฤกษา รังสิต – ธัญญบุรี 2 มูลค่ากว่า 1.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจับฉลากและให้โดยไม่มีข้อผูกมัดกับพนักงาน
ด้าน คุณปิยพร แจ่มนุช AR Accounting Manager บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พนักงานผู้โชคดี เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจและถือเป็นข่าวดีที่สุดของตัวเองในปีนี้ ที่ได้รับรางวัลใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบ้าน 1 หลัง และมีความประทับใจที่บริษัทฯ ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดอายุงานกว่า 24 ปีที่ทำงานกับกลุ่มพฤกษาฯ ถือเป็นบริษัทฯ ในฝันที่ทุกวันของชีวิตการทำงาน คือการที่ได้ร่วมเติบโตไปกับบริษัทฯ ในบรรยากาศการทำงานที่ดีเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่มีทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว ทำให้รู้สึกรักและผูกพันกับพฤกษาที่ทำงานด้วยกันอย่างยาวนาน ขอบคุณการดูแลและทุกๆ การใส่ใจที่บริษัทฯ มอบให้เสมอมา”
กลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดูแลพนักงานภายในกลุ่มบริษัทในเครือด้วยแนวคิด “WORK LIFE WELL-LIVED ชีวิตอย่างดี... ที่พฤกษา” ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจชีวิตคนทำงาน “อย่างดี” ในทุกมิติของการทำงานและการใช้ชีวิต โดยการมอบบ้านและคอนโดมิเนียมเป็นของรางวัลพิเศษประจำปี โดย คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้ก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบให้กับพนักงาน นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ เช่น เงินสดที่มอบให้กับพนักงานเพื่อเป็นกำลังใจ และสนับสนุนความตั้งใจอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีการดูแลในองค์รวมให้พนักงานทุกคนมีชีวิตอย่างดี... ที่พฤกษา ดังแนวคิดข้างต้น