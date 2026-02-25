ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดตัว “ข้าวแกงตามมี” พร้อมเปิดให้กินฟรี ถึง 1 มี.ค. นี้ ก่อนเปิดขายเต็มรูปแบบ 3 มี.ค. เจาะกลุ่มลูกค้ามีเวลาน้อย เช้า–เที่ยง
ชูจุดเด่นข้าวแกงเพื่อสุขภาพ เน้นการใช้ข้าวกล้องสันป่าตอง ผักธรรมชาติแท้ และ 3 No
กรุงเทพฯ – บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดตัวไลน์อาหารใหม่ “ข้าวแกงตามมี” อย่างเป็นทางการที่สาขาสัมมากร เพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนทำงาน นักเรียน และครอบครัวในช่วงเวลาเร่งรีบตอนเช้าและพักเที่ยง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมกินฟรี 5 วันเต็ม (25 ก.พ. – 1มี.ค. เวลา 06.00 – 14.00 น.) ก่อนเปิดขายเต็มรูปแบบในวันที่ 3มีนาคม 2569
“ข้าวแกงตามมี” เป็นการต่อยอดจากบริการหลักของร้านตามมีที่มีอยู่เดิม ซึ่งเรียกว่า “อาหารเต็มโต๊ะ”
(Full-table Dining) รูปแบบการนั่งรับประทานแบบไดนิ่ง สั่งได้หลายเมนูปรุงสดในคราวเดียว เหมาะสำหรับมื้อพิเศษหรือการนั่งรับประทาน รวมกันเป็นกลุ่ม โดยการเพิ่มบริการข้าวแกงจึงเป็นการขยายช่วงเวลาและโอกาสการเข้าถึง จากมื้อพิเศษสู่มื้อประจำวันของคนเมือง ซึ่งข้าวแกงตามมีเรายังคงเน้นความใส่ใจให้ข้าวแกงของเราเป็นข้างแกงเพื่อสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบจากเครือข่ายคนปลูกธรรมธุรกิจ ข้าวกล้องสันป่าตอง ผักธรรมขาริแท้ และแนวคิด 3 No ได้แก่ No MSG (ไม่ใส่ชูรส) No Chemical (ไม่ใช้สารเคมี)No Formalin (ไม่ใช้สารฟอร์มาลีน) เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย คุณภาพอาหารที่ดี และราคาจับต้องได้ โดยกำหนดราคาชัดเจน ได้แก่ 1 อย่าง 45 บาท 2 อย่าง 60 บาท และ 3 อย่าง 75 บาท
คุณพิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่า “ร้านตามมีเดิมเราให้บริการด้านอาหารสุขภาพที่ตอบโจทย์มื้อที่นั่งทานร่วมกันแบบเต็มโต๊ะ วันนี้เราขยายแนวคิดเดียวกันสู่มื้อเร่งรีบในชีวิตประจำวัน โดยยังคงมาตรฐานพืชผักธรรมชาติแท้ มั่นใจในที่มาของอาหาร และการปรุงโดยไม่ใช้ชูรส คือทั้งแบบผงและแบบน้ำไม่มี MSG
สำหรับบรรยากาศในช่วงเปิดให้ชิมฟรีได้รับการตอบรับอย่างคึกคัก โดยลูกค้าที่มาลองกินบอกว่า รสชาติอร่อย รู้สึกปลอดภัยได้ โดยเฉพาะข้าวกล้องสันป่าตอง ไม่เคยกินข้าวกล้องที่นิ่มแบบนี้มาก่อนเลย
คุณวิลาวรรณย์ วงศ์วิวัฒน์ฉายา กล่าวว่า “วันนี้ได้มาลองชิมข้าวแกงเพื่อสุขภาพ เพื่ออยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร แต่พอได้ลองแล้วรู้สึกว่ารสชาติกลมกล่อม ไม่เค็มจัด ใช้วัตถุดิบดี และรู้ที่มาทำให้มั่นใจในการรับประทานยิ่งขึ้น และราคาก็ดี”
อีกเสียงสะท้อนจากคุณสาวิตรี พรพระศร ระบุว่า “ชอบตรงที่เห็นชัดว่าใช้วัตถุดิบดี ข้าวกล้องสันป่าตองอร่อยมาก ผักสด และบอกชัดเจนเรื่องไม่ใส่ผงชูรส ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้น ดีใจที่มีร้านข้าวแกงแนวนี้มาขายใกล้บ้าน อยากให้มีร้านแบบนี้เยอะๆ”
สำหรับการให้บริการ ร้านตามมี สาขาสัมมากร ปรับเวลาให้รองรับทั้งสองรูปแบบ ได้แก่ ข้าวแกงพร้อมบริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.00 น.และอาหารเต็มโต๊ะเริ่มบริการตั้งแต่เวลา 12.00 – 21.00 น. ส่วนสาขาบรรทัดทองยังคงให้บริการอาหารเต็มโต๊ะ เวลา 10.00 – 21.00 น. ร้านเปิดทุกวัน และหยุดทุกวันจันทร์
นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมแผนขยายรูปแบบข้าวแกงไปยังสาขาบรรทัดทองในลำดับถัดไป เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่มองหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพในราคาสมเหตุสมผล พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบอาหารที่เชื่อมโยงสุขภาพ ผู้บริโภค คนปลูก และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืน