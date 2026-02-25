BeNeat จับมือ Airbnb ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานบริการ สร้างอาชีพคุณภาพผ่านนวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 BeNeat สตาร์ทอัพไทยด้านเทคโนโลยีบริการทำความสะอาดและบริหารจัดการที่พัก จับมือ แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง Airbnb ลงนามบันทึกความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยมีหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ร่วมเป็นภาคีสนับสนุนหลัก ตอกย้ำศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันและตอบโจทย์ตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยให้โฮสต์ Airbnb ในประเทศไทยสามารถจัดบริการทำความสะอาดคุณภาพสูงจาก BeNeat สำหรับที่พักของตนได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งจะช่วยยกระดับทั้งประสบการณ์ของโฮสต์และมาตรฐานการบริการสำหรับผู้เข้าพัก โดย BeNeat ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Airbnb ผ่านระบบ API ช่วยลดภาระการบริหารจัดการหลังบ้านของโฮสต์ ทั้งนี้ โฮสต์ Airbnb ที่ใช้ BeNeat จะได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงปฏิทินการจองแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดตารางการทำความสะอาดได้โดยอัตโนมัติตามวันเช็คอินและเช็คเอาท์ของผู้เข้าพัก และการติดตามสถานะการทำความสะอาดแบบเรียลไทม์ที่ส่งตรงไปยังแดชบอร์ดของโฮสต์ Airbnb ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการที่พักสำหรับโฮสต์ง่ายขึ้น และทำให้การดำเนินงานด้านการทำความสะอาดเป็นระบบและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ความสำเร็จของ BeNeat ในวันนี้ เป็นภาพสะท้อนชัดเจนของบทบาทของภาคการศึกษาและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในการทำหน้าที่เป็น “สะพานเชื่อมการเติบโต” ระหว่างองค์ความรู้สู่ภาคธุรกิจจริง โดย มช. มีนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ บ่มเพาะทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ให้บัณฑิตพร้อมทำงานในภาคธุรกิจจริง ผสานเข้ากับกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางโมเดลธุรกิจ การเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยสร้างเส้นทางการเติบโตที่มั่นคง ให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก นอกจากนี้ยังสะท้อนบทบาทของภาคการศึกษาในการสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการจ้างงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ด้านคุณอานนท์ น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บีนีท จำกัด ระบุว่า BeNeat ถูกพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์โดยตรงของทีมผู้ก่อตั้ง ซึ่งประกอบด้วยคุณอานนท์และผู้บริหารอีก 2 ท่าน ในฐานะอดีต Superhost บน Airbnb ทำให้เข้าใจถึงปัญหาและ Pain Point ในการบริหารจัดการที่พักอย่างลึกซึ้ง โดยเป้าหมายของ BeNeat ไม่ได้มุ่งเพียงการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน แต่ต้องการสร้าง “ระบบปฏิบัติการ” ที่ช่วยลดภาระงานหลังบ้านของโฮสต์ เพิ่มมาตรฐานการทำงาน และทำให้คุณภาพการบริการสามารถติดตาม และประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งแม่บ้านบนแพลตฟอร์ม BeNeat ทุกคนได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานความสะอาดและความเป็นมืออาชีพ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความประทับใจแรกแก่ผู้เข้าพัก และสนับสนุนให้ที่พักสามารถรักษาคุณภาพการบริการได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นและโอกาสในการได้รับการจองซ้ำในระยะยาว
ทางด้าน คุณอมันพรีท บาจาจ ผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ของ Airbnb กล่าวว่า "Airbnb ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจ การช่วยให้โฮสต์ของเราสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอให้กับผู้เข้าพักในทุกๆ การจอง คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างรากฐานนั้นให้แข็งแกร่ง ความร่วมมือกับ BeNeat ในครั้งนี้จะช่วยให้โฮสต์ของเราประหยัดเวลาในการบริหารจัดการหลังบ้าน ทำให้พวกเขามีเวลาโฟกัสกับการดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าพักได้ดียิ่งขึ้น"
ในเชิงนโยบาย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าความร่วมมือระหว่างแพลตฟอร์มระดับโลกกับนวัตกรรมการบริการระดับประเทศอย่าง BeNeat จะเป็นกลไกใหม่ที่สำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการกระจายรายได้สู่ภาคบริการในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ให้กับเชียงใหม่และประเทศของเรา
คุณณัฐ ฤทธารมย์ ในฐานะ Airbnb Superhost และผู้นำกลุ่มโฮสต์ในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Host Community Leader) ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการทำงานจริงว่า ที่ผ่านมาการบริหารจัดการที่พักมักอาศัยประสบการณ์ การลองผิดลองถูก แต่ละที่ดำเนินการแตกต่างกัน ทำให้การควบคุมคุณภาพในภาพรวมเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน แต่เมื่อนวัตกรรมของ BeNeat เข้ามาผสานกับมาตรฐานระดับโลกของ Airbnb จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้โฮสต์สามารถโฟกัสไปที่การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้เข้าพักได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยยกระดับความพึงพอใจของผู้เข้าพัก และสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวสำหรับโฮสต์
นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเข้มข้น ผ่านเวที Panel Discussion ในประเด็นการพัฒนานวัตกรรมไทยและการยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ระดับสากล เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและความยั่งยืนให้กับโฮสต์ไทย โดยมีตัวแทนจาก BeNeat, Airbnb และ Superhost ร่วมถ่ายทอดมุมมองจากประสบการณ์การทำงานจริง ควบคู่กับการจัด Workshop เทคนิคการเริ่มต้นธุรกิจที่พักให้โปร่งใสและเป็นมืออาชีพ และ การพัฒนา Listing Quality เพื่อเพิ่มยอดจองและรักษามาตรฐานความสะอาดระดับ 5 ดาว เพื่อตอบโจทย์แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวและการจองที่พักในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่ม Digital Nomad ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ความสะอาด และความน่าเชื่อถือของบริการ
ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง Airbnb และ BeNeat จึงไม่เพียงเป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและงานบริการของไทยให้สอดรับกับคุณภาพระดับสากล หากยังเป็นต้นแบบสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านนวัตกรรมที่จับต้องได้ โดยมุ่งสร้าง “วงจรการเติบโตอย่างยั่งยืน” (Sustainable Growth Cycle) รายได้จากการเป็นโฮสต์และภาคการท่องเที่ยวจะถูกส่งต่อสู่การจ้างงาน การสร้างอาชีพที่มั่นคง และการยกระดับคุณภาพแรงงานในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ความร่วมมือนี้จึงจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมวางรากฐานให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวและงานบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว