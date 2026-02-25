ทำความรู้จัก “ณัฐศักดิ์ มนัสรังษี” Brand Owner “AllCoco” ไวรัล น้ำมะพร้าวที่จริงใจ

ทำความรู้จัก คุณณัฐศักดิ์ มนัสรังษี Brand Owner “AllCoco” น้ำมะพร้าวสัญชาติไทยแท้ 100% ที่กำลังเกิดไวรัล น้ำมะพร้าวที่จริงใจ ผู้ที่ต่อกรกับวิกฤตมะพร้าวลูกละ 2บาท พร้อมทำการตลาดเชิงรุก พาแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก
คุณณัฐศักดิ์ มนัสรังษี รู้จักกัน ในชื่อเล่น “คุณกล้า” ผู้มีฉายา “ซีอีโอฝึกหัด” กับธุรกิจมะพร้าวส่งออก จากก้าวแรกคือกิจการของทางครอบครัว ถูกปรับด้วยวิสัยทัศน์และมุมมองที่มากประสบการณ์ของการเป็นผู้นำ เป็นลูกชาย และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง คิดนอกกรอบ และ มองภาพวงการเกษตรกรด้วยประสบการ์ณความรู้อย่างรู้ที่มาที่ไปอย่างแท้จริง จึงมีแนวคิดที่เลือกสนับสนุนเส้นทางของเกษตรกรไทยในการเพาะปลูกมะพร้าว มีความเชื่อมั่นว่า มะพร้าวในสวนอยู่ในดินดีจาก 4 จังหวัดหลัก อาทิ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม
โดยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณกล้า จึงเกิดไวรัลของการบริโภค มัจฉะ มักนำผสมเครื่องดื่มด้วยน้ำมะพร้าว “AllCoco” จึงเป็นแบรนด์ที่คนดัง และ กูรูการตลาด และอีกหลากหลายคนเลือก และ ให้คำนิยามว่า “อร่อย จริงใจ ในราคาพรีเมียม” โดยมีขนาดบรรจุและวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ Gourmet ,Tops, Villa Market และ Foodland รวมถึงจำหน่ายในทุกช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ขนาดบรรจุ 235มล ราคา 69.- และ ขนาดบรรจุ 473มล ราคา 129.-
AllCoco คือแบรนด์น้ำมะพร้าวระดับพรีเมียมเจ้าแรกของประเทศไทยที่ออกไปเติบโต เจิดจรัสในต่างประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศอเมริกา ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เพราะด้วยความที่คัดสรรมะพร้าวซื้อแบบลูกต่อลูก ยังมีการคำนวณการบรรจุ และ สิ่งที่โดดเด่นคือ ความเป็นออแกนิคอินทรีย์ สีน้ำมะพร้าวเป็นสีชมพูที่เกิดจากธรรมชาติ บริโภคได้ไม่เป็นอันตราย นั้นคือความธรรมชาติ ความจริงใจที่แบรนด์อยากจะสื่อสารออกมาให้กับผู้บริโภคชาวไทย และ กับวิกฤต
ปัญหามะพร้าวถูกกดราคาให้เหลือเพียงลูกละ 2บาท ขอแก้ปัญหาสื่อสารเชิงรุก เน้นการเข้าใจของคนไทย หันมาสนับสนุนแบรนด์สินค้าไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มมูลค่ามะพร้าว เพิ่มวิถีชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร เพราะแนวโน้มของตลาดต่างประเทศมีการแข่งขันสูง แต่ราคาผลผลิตที่เลือกใช้กับเกษตรกรเป็นราคาตรงกันข้าม คือปัญหาที่ต้องการทางแก้อย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่ “คุณกล้า” พยายามต่อสู้เพื่อลดปัญหามะพร้าวราคาต่ำกว่าตลาด และ อยากเห็นภาพรวมของการส่งออกสินค้าไทยสู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นใน ปี 2569 นี้
ทั้งภาคเกษตรกรและในฐานะคนสร้างแบรนด์ คือความจริงใจของการทำแบรนด์ ยืนหยัดต่อสู้ทำเพื่อเกษตรกรในการทำธุรกิจนี้มากกว่า 10 ปี นับเป็นบทพิสูจน์ แบรนด์น้ำมะพร้าวไทย เพื่อคนไทยที่จริงใจ ควรต้องไปสู่ตลาดผู้บริโภค และให้ชาวโลกได้ลิ้มลองรสชาติผลไม้ไทยในราคาพรีเมียม เพื่อให้การปลูกมะพร้าวมีการเพิ่มมูลค่า เป็นสิ่งที่ “คุณกล้า” อยากเห็น “ เกษตรกรไทยยิ้มได้ ” และ เป็นการทำเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืนร่วมกัน ถือเป็นความภาคภูมิใจของคุณณัฐศักดิ์ มนัสรังษี “คุณกล้า” ซีอีโอฝึกหัด แห่ง AllCoco.