“ธนิยะ” เร่งเพิ่ม “แบรนด์-ลูกค้า” กอล์ฟ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การค้าธนิยะ เดินเกมรุกต้นปี 2026 ประกาศลงทุนกว่า 30 ล้านบาท ปรับโซนนิ่ง เสริมภาพลักษณ์ พร้อมจัดงาน Thaniya Golf Show 2026 มหกรรมเปิดตัวสินค้าและนวัตกรรมกอล์ฟรุ่นใหม่ครั้งใหญ่ของปี
นางสาวศลิษา นภาธร Head of Retail Management ศูนย์การค้าธนิยะ กล่าวว่า “ธนิยะมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าพื้นที่ค้าปลีก แต่เป็นจุดหมายปลายทางด้านกอล์ฟและแอคทีฟไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจร เราเชื่อว่าการค้าปลีกเฉพาะทางในวันนี้ต้องสร้างประสบการณ์ที่ครอบคลุมทั้งสินค้า บริการเฉพาะทาง และกิจกรรมที่เชื่อมโยงคอมมูนิตี้ของนักกอล์ฟเข้าไว้ด้วยกัน
โดยในช่วง 3–5 ปีข้างหน้า เรามุ่งเพิ่มฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์กอล์ฟและแอคทีฟไลฟ์สไตล์ชั้นนำ พร้อมยกระดับประสบการณ์ภายในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการผลักดันบทบาทของธนิยะในระดับภูมิภาคผ่านอีเวนต์สำคัญอย่าง Thaniya Golf Show และการได้รับรางวัลระดับนานาชาติในปีนี้จึงเป็นเครื่องสะท้อนถึงมาตรฐานการพัฒนาและวิสัยทัศน์ที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด และเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปในฐานะผู้นำด้านกอล์ฟรีเทลของประเทศไทยและเอเชีย ขณะเดียวกันเรามองว่าอุตสาหกรรมกอล์ฟไทยจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการขยายหมวดสินค้าและบริการของเราในปี 2569
ภายใต้ทิศทางปี 2569 ศูนย์การค้าธนิยะเดินหน้ายกระดับสู่การเป็นเดสทิเนชั่นกอล์ฟและแอคทีฟไลฟ์สไตล์ ที่มอบประสบการณ์อย่างครบวงจร (Experiential Golf & Active Lifestyle Destination) ครอบคลุมทั้งสินค้า บริการ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สร้างการมีส่วนร่วมตลอดปี โดยใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาทในการปรับโซนนิ่งและพัฒนาภาพลักษณ์ครั้งสำคัญ โดย ชั้น G และชั้น 2 พัฒนาเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์กอล์ฟชั้นนำ พร้อมบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ บริการฟิตติ้ง และการปรับแต่งอุปกรณ์ให้เหมาะกับสไตล์และความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล
ขณะที่พื้นที่ ชั้น 3 เสริมความแข็งแกร่งด้านแฟชั่นกอล์ฟด้วยหมวดเสื้อผ้า แอคเซสเซอรี่กอล์ฟ รวมถึงสินค้าแอคทีฟแวร์ รองรับกลุ่มลูกค้าไลฟ์สไตล์สายแอคทีฟที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และ ชั้น 4 เพิ่มร้านอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ตั้งแต่การจับจ่าย จนถึงการใช้เวลาร่วมกันภายในศูนย์ฯให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งในปีนี้ธนิยะยังอยู่ระหว่างการเจรจากับแบรนด์กอล์ฟชั้นนำจากต่างประเทศกว่า 4–5 แบรนด์ ที่เตรียมเข้ามาเปิดตลาดและเปิดสาขาแรกในประเทศไทยที่ศูนย์การค้าธนิยะ โดยคาดว่าจะทยอยเปิดตัวตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนชัดถึงยุทธศาสตร์การเติบโตที่มีกอล์ฟเป็น Strategic Core ที่ธนิยะยึดถือมากว่า 35 ปี ในฐานะศูนย์การค้าผู้เชี่ยวชาญด้านกอล์ฟ และเป็น Golf & Lifestyle Shopping Destination ที่มีแบรนด์ชั้นนำด้านกีฬากอล์ฟและแอคทีฟไลฟ์สไตล์มากกว่า 100 แบรนด์ ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ เสื้อผ้า และแอคเซสเซอรี่
ธนิยะยังได้จัดงาน Thaniya Golf Show 2026 วันที่ 5–22 มีนาคมนี้ ยกระดับกอล์ฟรีเทล สู่การเป็นสนามทดลองจริงกลางเมือง ภายใต้แนวคิดการยกระดับประสบการณ์กอล์ฟแบบครบวงจร ที่แบ่งพื้นที่กิจกรรมออกเป็น 4 คอนเซ็ปต์หลัก ได้แก่ ALL-NEW GOLF COLLECTIONS 2026 ไฮไลต์สำคัญของงาน คือการเปิดตัวสินค้า อุปกรณ์ เสื้อผ้า และแอคเซสเซอรี่กอล์ฟคอลเลกชั่นใหม่ รวมกว่า 100 แบรนด์ชั้นนำทั่วศูนย์การค้า อาทิ Titleist, TaylorMade, PING, Callaway, Srixon, adidas Golf, J.LINDEBERG และอีกมากมาย, TUNE UP WITH A PRO พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟได้พบกับโปรกอล์ฟจากแบรนด์ชั้นนำ เพื่อรับคำแนะนำเชิงลึก เจาะเทคนิคการเล่น และทำความเข้าใจประสิทธิภาพของอุปกรณ์รุ่นใหม่อย่างใกล้ชิด, DEMO AREA โซนทดลองอุปกรณ์กอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุด และ LONG PUTT CHALLENGE กิจกรรมท้าทายทักษะการพัตต์ระยะไกล