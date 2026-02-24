Dior Beauty ขยายประสบการณ์เหนือระดับ เปิดบูติคใหม่ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia พลิกโฉมอาณาจักรความงามกับดีไซน์ใหม่ล่าสุด ที่ชั้น M สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม
พบกับผลิตภัณฑ์เอ็กซ์คลูซีฟ ผลงานที่เปรียบดั่งงานศิลป์จากโอต์กูตูร์คอลเลคชั่น La Collection Privé และน้ำหอม The Amphoras ขวดไอคอนิกที่สามารถปรับแต่งได้เฉพาะคุณ สกินแคร์ เมกอัพ และน้ำหอมรุ่นไอคอนิกที่คัดสรรมาสำหรับคุณโดยเฉพาะ พร้อมความพิเศษจากห้องรับรองลูกค้า VVIC ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากบูติคดิออร์ ณ 30 Avenue Montaigne บนถนนฌ็องเซลิเซ่ กรุงปารีส สัมผัสการบริการเหนือระดับโดยที่ปรึกษาความงามแบบส่วนตัว รวมไปถึง ประสบการณ์แห่งการบำรุงผิวกับ Dior La Suite ห้องทรีทเมนต์ซึ่งถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันและรังสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความปรารณาของคุณในทุกมิติ ผสานศาตร์แห่งการบำรุงผิวเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการปรนนิบัติผิวชั้นสูง พร้อมเมนูทรีทเมนต์ที่ออกแบบตามความต้องการของผิวแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ
นับตั้งแต่บูติคแห่งแรกในปารีสเปิดในปี 1946 ดิออร์ได้เป็นสัญลักษณ์แห่งความฝันกูตูร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ความหรูหรานี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ สำหรับบูติค “New Look” ที่สะท้อนจิตวิญญาณจากสถานที่อันเป็นตำนานของเมซงดิออร์ 30 Avenue Montaigne การออกแบบภายในอันสง่างาม อบอุ่น และสว่างไสว ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของดิออร์ ผ่านการผสมผสานวัสดุธรรมชาติและยั่งยืนที่ปลุกสัมผัสแห่งประสบการณ์ดุจความฝันของดิออร์
การมอบบริการในโซนน้ำหอม ที่ถูกออกแบบโดย Francis Kurkdjian ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์น้ำหอม ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากห้องทำงานของนักออกแบบเสื้อผ้ากูตูร์และ นักปรุงน้ำหอม โซนสำหรับ La Collection Privée Christian Dior และมุมจัดแสดงแอ็กเซสเซอรีกูตูร์และบิวตี้ พร้อมโซน THE TAILORING ATELIER ที่นำเสนอขวดน้ำหอมล้ำค่า The Amphoras และการปรับแต่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
บริเวณ Makeup Bar ขนาดใหญ่สะท้อนพลังแฟชั่นของดิออร์ ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านสีสันโดยปีเตอร์ ฟิลิปส์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของ Dior Makeup สร้างสรรค์ลุคเมคอัพที่ล้ำสมัยของดิออร์ในทุกซีซั่น ถูกถ่ายทอดอย่างเต็มรูปแบบในบูติคแห่งนี้ ผลิตภัณฑ์ไอคอน Rouge Dior และ Dior Forever ถูกเรียงราย ชวนให้ลูกค้าทดลองเฉดสีและเนื้อสัมผัสต่างๆด้วยตัวเอง ผ่านการให้คำปรึกษาจากเมคอัพ อาร์ทิสต์ พร้อมเคล็ดลับลุคเมคอัพที่ปรับแต่งได้อย่างแท้จริง
ในบรรยากาศหรูหราของบูติค บริเวณสกินแคร์ที่สะท้อนความผ่อนคลายในแบบ Dior Spa ได้ถ่ายทอดนวัตกรรมจาก Dior Science กับประสิทธิภาพอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์สกินแคร์ไม่ว่าจะเป็น Dior Prestige Dior Capture รวมไปถึง L’Or de Vie ผลงานระดับมาสเตอร์พีซของ Dior ถูกจัดแสดงในบริเวณ Skincare lounge มอบบริการกึ่งไพรเวท พร้อมสัมผัสประสบการณ์การทรีตเมนต์ผิวของ Dior อย่างเต็มรูปแบบในห้อง Dior La Suite สัมผัสความรื่นรมย์และผ่อนคลายผิวของคุณด้วยเมนูทรีตเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ