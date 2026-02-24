เซ็นทรัลยึดหัวหาดภูเก็ตสู้ไมอามี่ ปั้นเป็น Downtown Economy

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซีพีเอ็น เทหมดหน้าตัก ทุ่มอีก 7,000 ล้านบาท เสริมแกร่งมิกซ์ยูสศูนย์การค้าที่ภูเก็ต อีก 3 ส่วน ทั้งพื้นที่แบรนด์หรู พื้นที่รีเทลรวม และคอนเวนชั่นขนาดใหญ่ รองรับศักยภาพเป็นศูนย์กลางระดับโลก
นายชาตรี โกวิทานุพงศ์ Head of Project Development บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า
ซีพีเอ็น ได้ลงทุนอีกประมาณ 7,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนขยายพื้่นที่เพิ่มในภูเก็ตทั้ง เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัลฟอเรสเทียร์ จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า 110 ไร่ โดยการขยายเมกะมิกซ์ยูสในครั้งนี้ จะทำให้เซ็นทรัล ภูเก็ต ทั้งโครงการมีมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาท มีพื้นที่ทั้งโครงการรวม (GBA) 500,000 ตร.ม.หรือเพิ่มขึ้น 40% บนที่ดิน 110 ไร่ และขยาย Luxury zone เพิ่มอีกเท่าตัว, Ultimate Culinary Landmark และ World-class attractions บนพื้นที่ต่อขยาย 14 ไร่
การขยายโครงการเมกะมิกซ์ยูสนี้ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571 ทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า “The Pinnacle of Urban Luxury” ขยายพื้นที่ลักชูรีเพิ่มอีกเท่าตัว เป็น The World’s Luxury Destination ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนอกกรุงเทพฯ คาดเปิดไตรมาส 4 ปี2569
2. เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล “The Everyday Urban Lifestyle Gateway” ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้ง ผสานรีเทล แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และพื้นที่กิจกรรมไว้ด้วยกัน คาดเปิดไตรมาส 1 ปี 2570
3.World-Class Attractions แลนด์มาร์กใหม่ที่รวม Aquatic Experience, World-class Arena for Entertainment & Culture และ Immersive Park บนพื้นที่ต่อขยาย 14 ไร่ คาดเปิดไตรมาส 3 ปีค.ศ. 2028
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้บุกเบิกศักยภาพภูเก็ตมากว่า 20 ปี เริ่มจาก เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล (ปีค.ศ. 2004) บน Strategic location ที่เป็นหัวใจของเมือง เหมือนบทบาทของเซ็นทรัลเวิลด์ที่อยู่ใจกลางแยกราชประสงค์ และต่อยอดอีกขั้นกับเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า 8 ปีที่แล้ว (ปี 2018) ที่ได้นำ Luxury brands และ Luxury lifestyle ระดับโลก เข้ามาเติมเต็มในสเกลเมืองท่องเที่ยวโลก
เซ็นทรัล ภูเก็ต เติบโตบนจุดแข็ง 4 ด้าน คือ 1) Luxury mall หนึ่งเดียวนอกกรุงเทพฯ ที่รวมแบรนด์ระดับโลกไว้มากที่สุด 2) มี Strategic alliances แข็งแกร่ง ทั้งพันธมิตรธุรกิจ โรงแรม ภาครัฐ-เอกชน และฐานลูกค้าไทย–Expat ในภูเก็ตที่มี Relationship ยาวนาน 3) มี Variety of lifestyle ครบทุกการใช้ชีวิต และ 4) เมกะมิกซ์ยูสระดับโลกใจกลางเมือง ที่ครบทั้งศูนย์การค้า, คอนโดมิเนียม และ Convention Hall รองรับอีเว้นต์ระดับประเทศ-ระดับโลกตลอดทั้งปี
กลุ่มเซ็นทรัลลงทุนในภูเก็ตมากกว่า 140 แห่ง ลงทุนสูงสุดอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ ครอบคลุมธุรกิจรีเทล 10 แห่ง โรงแรม 7 แห่ง ที่อยู่อาศัย 3 แห่ง และธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล อีกกว่า 120 outlets
“ศักยภาพของภูเก็ตในวันนี้ เป็นศูนย์กลางระดับโลกในหลายด้านทั้ง Medical, Wellness และ Hospitality อีกทั้ง การเติบโตของ Branded residences ต่อเนื่อง โดยจะมีวิลล่าเปิดใหม่ระดับ High-end ถึง Ultra Luxury รองรับการใช้ชีวิตเป็นจุดหมายของ Global wealth และ Long-stay residents ทั่วโลก สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจภูเก็ตจาก Visitor Economy สู่ Living Economy อย่างชัดเจน”
ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวว่า “เมืองอย่าง Miami, Saint-Tropez หรือ Barcelona ล้วนมีองค์ประกอบครบทั้ง Fine dining, Yacht marina, Luxury boutique, Wellness และCulture life ซึ่ง ‘ภูเก็ต’ เป็นเมืองที่มีศักยภาพแบบเดียวกัน วันนี้ เรากำลังต่อยอดโครงสร้างดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้นในโมเดลใหม่ของเมืองชายทะเลหรู ด้วย 3 แกนสำคัญ คือ 1) Luxury lifestyle 2) Downtown Economy และ 3) Global community รองรับการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพของผู้คนทั่วโลก”มต่อไป
นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Leasing Fashion & Luxury Partner Management กล่าวว่า “ภูเก็ตกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเร่งการเติบโตของตลาดลักชูรี่ โดยปีค.ศ. 2026–2029 จะมี Branded Residences กว่า 4,700 ยูนิตจาก 26 โครงการ และโรงแรมลักชูรีใหม่กว่า 20 โครงการ, 5,200 ห้อง ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทั้งการขยายสนามบินรองรับผู้โดยสารกว่า 18 ล้านคนต่อปี โครงการ Expressway สนามบิน–กะทู้–ป่าตอง ที่ลดเวลาเดินทางเหลือ 20 นาที รวมถึง Marina, Deep-sea port, โรงพยาบาลระดับสากล และโครงการ Wellness
โดยมี เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นศูนย์กลางเชื่อมชีวิตลักชูรี ปัจจุบัน เรามีฐานลูกค้ากำลังซื้อสูงทั้งคนไทย, Expat, นักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่ม Long-stays ส่งผลให้หลายแบรนด์มียอดขายติด Top 3 ของประเทศต่อเนื่อง มี Spending per Customer สูงสุดในกลุ่ม Tourist malls และมียอดขายต่อตารางเมตรสูงถึง 2.5 เท่า พร้อมฐานลูกค้า VVIP ระดับ Tycoon กว่า 3,000 คน อีกทั้ง The 1 ecosystem ที่เชื่อมโยงกลุ่มลูกค้า Wealth ได้ทั่วประเทศ
หลายแบรนด์มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่นี่ ทำให้แบรนด์ระดับโลกตัดสินใจขยายพื้นที่ร้าน พร้อมพัฒนาคอนเซ็ปต์ใหม่ในระดับแฟล็กชิป รวมถึง Phuket Exclusive items ที่มีเฉพาะที่เซ็นทรัล ภูเก็ต เท่านั้น ด้วยศักยภาพต่างๆ นี้ เราจึงเดินหน้าขยาย Luxury zone เพิ่มอีกเท่าตัว และเพิ่มจำนวนแบรนด์ลักชูรี่ต่อเนื่อง โดยภายในปี 2028 จะขยายสเกลเทียบเท่ากรุงเทพฯ ทำให้เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นศูนย์การค้าหนึ่งเดียวนอกกรุงเทพฯ ที่รวมแบรนด์ลักชูรี่ระดับต้นๆ ของโลกไว้เกือบครบที่สุด
นางสาวจุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ Head of Business & Design Development กล่าวว่า การออกแบบในฝั่ง Floresta จะเน้นตอบโจทย์กลุ่ม Global Wealth รวม High-end luxury fashion, Premium café, Private lounge และ Luxury lifestyle ใหม่ๆ ทั้ง Sports, Athleisure, Active living และ Home พร้อมยกระดับเป็น Premium F&B destination ที่รวม Michelin restaurants และ Street food ในสเกลใหญ่ รวมถึงแม่เหล็กสำคัญอย่าง Central Department Store, Aquaria และพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ
ขณะที่ฝั่ง Festival สร้าง Complete customer journey loop ยกระดับประสบการณ์การช้อปต่อเนื่องทั้งศูนย์ฯ เสริม Fashion flagship ขนาดใหญ่ ดึงแบรนด์ดังชั้นนำกรุงเทพฯ เปิดครั้งแรก และขยายโซนร้านอาหารชั้น 3 เพิ่มอีกกว่า 15% และยังพัฒนา Mixed-use entertainment complex และ World-class attractions ใหม่ใน Central Phuket District เพื่อสร้าง Must-visit destination ที่แตกต่างระดับโลก ซึ่งจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติ