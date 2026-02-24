ONEE โกยยอด 7.3 พันล.ปี68

ผู้จัดการรายวัน 360 - “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” สรุปผลการดำเนินงานปี 2568 โชว์ศักยภาพท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมสื่อ ทำรายได้รวม 7,316.82 ล้านบาท กำไรสุทธิเติบโต 5.33%
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ว่า บริษัทสร้างรายได้รวมและกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลักดันด้วยโมเดลธุรกิจแบบ Ecosystem เป็นความบันเทิงที่ครบวงจร ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางทั้งในและต่างประเทศ
โดยในปี 2568 ONEE มีรายได้รวมอยู่ที่ 7,316.82 ล้านบาท เติบโต 9.71% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิรวม 448.95 ล้านบาท เพิ่ม 22.71 ล้านบาท เติบโต 5.33% จากปีที่แล้ว ผลจากกลยุทธ์การขยายฐานผู้บริโภคและการบริหารจัดการต้นทุน (Cost Efficiency) ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กลุ่มธุรกิจ Content Marketing ทำรายได้รวม 3,594.34 ล้านบาท แม้ว่าในปัจจุบันภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อจะมีความผันผวน แต่กลุ่มธุรกิจนี้ยังคงเป็นฐานรายได้หลักที่สำคัญ โดยมีแหล่งที่มาของรายได้ ดังนี้
• Advertising : สร้างรายได้ 2,435.05 ล้านบาท โดยสามารถรักษาและชิงส่วนแบ่งการตลาดได้จากความนิยมของคอนเทนต์คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
• Copyrights & Licensing : สร้างรายได้ 890.04 ล้านบาท จากการขยายฐานลิขสิทธิ์ละคร, ซีรีส์ ไปยัง Global OTT Platform และการรุกตลาด Content Library ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
• Radio: สร้างรายได้ 269.25 ล้านบาท สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของคลื่น Green Wave 106.5 และ EFM 94.0 ที่ยังได้รับความนิยมสูงจากกลุ่มเป้าหมายและสปอนเซอร์
กลุ่มธุรกิจ Idol Marketing เป็นการหารายได้จากการบริหารจัดการศิลปิน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ของศิลปินในสังกัด ประกอบไปด้วย ทำรายได้รวม 3,551.02 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่อง 59.70% จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่น และเป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างกำไรใหม่ (New Growth Engine)
• Artist Management: สร้างรายได้ 1,564.71 ล้านบาท เติบโต 49.45% จากปีที่แล้ว จากการบริหารจัดการศิลปิน ในเครือกว่า 300 คน เพื่อตอบรับกระแส Influencer Marketing ระดับสากล
• Concert & Event: สร้างรายได้ 1,106.81 ล้านบาท เติบโต 46.80% จากปีที่แล้ว จากฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น โดยเฉพาะการขยายการจัดกิจกรรม Concert และ Event ในต่างประเทศผ่านกระแสความนิยมในตัวศิลปิน ที่ต่อยอดมาจากซีรีส์แนว Boy Love , Girl Love รวมถึง Boy Girl
• Merchandising: สร้างรายได้ 879.50 ล้านบาท เติบโต 108.14% จากปีที่แล้ว ผ่านการจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และสินค้ากลุ่ม Mascot ที่กำลังเป็นกระแสทั้งช่องทางออนไลน์และหน้างานกิจกรรม อาทิ Polcasan (โพก้าซัง) ที่โด่งดัง และขึ้นแท่นเป็นมาสคอตขวัญใจแห่งปี
กลุ่มธุรกิจ Production Business ทำรายได้รวม 120.97 ล้านบาท บริษัทปรับกลยุทธ์โดยเน้นการใช้ทรัพยากรเพื่อผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูงของตนเองเป็นหลัก เพื่อสร้าง IP (Intellectual Property) ที่แข็งแกร่งให้กับ Ecosystem ของกลุ่ม และได้รับอานิสงส์จากนโยบายสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย
จากการเติบโตของตัวเลขกำไรสุทธิ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มีศักยภาพของ ONEE ที่ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ "Content Creator & Lifestyle Entertainment" โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คอนเทนต์ระดับพรีเมียม เพื่อขยายฐานรายได้จากช่องทางใหม่ๆ พร้อมทั้งปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคระดับสากล เพื่อรักษาศักยภาพการทำกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว