กทพ.ปิดปรับปรุงช่องเก็บเงินด่านฯบางแก้ว 1 ช่วง 24 ก.พ.-2 มี.ค.69

กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บริเวณด่านฯ บางแก้ว 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)จำนวน 1 ช่อง เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เริ่ม 24 ก.พ.-2 มี.ค.69
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่กทพ. ได้ว่าจ้าง บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษยกระดับ บริเวณด่านเทพารักษ์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหน้าช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องที่ 1 และ 2 ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1 จึงมีความจำเป็นจะต้อง ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องที่ 2 ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 04.00 น.
กทพ. ตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง โดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการรวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ทางให้มากที่สุด
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
กทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกกในการเดินทางและขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ โทร. 098-296-3549 นายสุริศร์ภาส วชิรพงศ์หิรัญ (วิศวกรควบคุมงาน) ตลอด 24 ชั่วโมง