CAAT แนะผู้โดยสาร เตรียมพร้อมก่อนผ่านจุดตรวจค้นสนามบิน เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องตามขั้นตอนมาตราฐาน ICAO
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือกพท. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารเมื่อต้องเข้ารับการตรวจค้นก่อนการเดินทางโดยอากาศยาน ตามข้อกำหนดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 113 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปรับปรุงรูปแบบ และขั้นตอนการตรวจค้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อเสนอแนะด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)
การปรับข้อกำหนดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจค้น และลดความล่าช้าในการเดินทางของผู้โดยสาร
CAAT ขอความร่วมมือผู้โดยสารเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจค้น โดยผู้โดยสารควรปลดหรือแยกสิ่งของที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจ เช่น เสื้อคลุม หมวก เข็มขัด นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ และรองเท้าที่มีส้นหนา ใส่ถาดที่สนามบินจัดเตรียมไว้เพื่อนำผ่านเครื่องเอกซเรย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานตรวจค้นอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจเป็นการตรวจด้วยเครื่องตรวจจับโลหะชนิดเดินผ่าน (Walk Through Metal Detector: WTMD) เครื่องตรวจวัตถุตามร่างกาย (Body Scanner) หรือการตรวจค้นด้วยมือ (Pat Down) ตามความจำเป็น
ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของผู้โดยสารเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการบินของประเทศให้อยู่ในระดับสากล และสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัย สะดวก และมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน