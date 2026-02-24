AOT ติด Top 1% S&P Global Sustainability Yearbook 2026

AOT ได้รับการประเมินระดับสูงสุด Top 1% ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2026
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนด้วยคะแนน Top 1% S&P Global CSA Score เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (TRA: Transportation and Transportation Infrastructure) ในทำเนียบ Sustainability Yearbook 2026 จากการประเมิน S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) ประจำปี 2025 โดย AOT ได้คะแนนรวมสูงถึง 85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้ การได้รับการจัดอันดับในระดับ Top 1% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AOT ในการดำเนินธุรกิจตามหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการให้บริการ มุ่งสู่การเป็นสนามบินชั้นนำระดับโลก (World Class Airports) ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Smart and Sustainability Airport อย่างเต็มรูปแบบ
AOT ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ คู่ค้า ชุมชน สังคม และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน