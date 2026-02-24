นูทริชั่น โปรเฟส เปิดตัวสินค้าใหม่ Pro Oil ดึง “หนิง ปณิตา” เป็นพรีเซนเตอร์ ภายใต้แบรนด์ ALOKAA

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) เดินหน้ารุกตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เปิดตัวสินค้าใหม่ “Pro Oil” ภายใต้แบรนด์ ALOKAA (เอโลค่า) อย่างเป็นทางการ โดยได้
“หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” นักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง มานั่งแท่นพรีเซนเตอร์ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและครอบครัว
การเปิดตัวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด
“Pro Oil” เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวมคุณค่าจากน้ำมันสกัดเย็นถึง 12 ชนิด อาทิ น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันปลา น้ำมันอะโวคาโด น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ และน้ำมันงาขี้ม่อน เสริมด้วยวิตามินอี ช่วยดูแลสุขภาพหลอดเลือด หัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิต
ด้าน หนิง ปณิตา เปิดเผยว่า เหตุผลที่ตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นคนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ พร้อมมองว่า Pro Oil เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเสริมการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
“หนิงเชื่อว่าการดูแลสุขภาพต้องเริ่มจากตัวเราเอง Pro Oil เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทำงานที่มีเวลาจำกัด แต่ยังอยากดูแลตัวเองและคนในครอบครัวให้แข็งแรง” หนิง ปณิตา กล่าว
ขณะที่ผู้บริหารบริษัท นูทริชั่น โปรเฟส ระบุว่า การเลือกหนิง ปณิตา เป็นพรีเซนเตอร์ เนื่องจากมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ ALOKAA ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเดินหน้าทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ อินฟลูเอนเซอร์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และขยายฐานลูกค้าในปีนี้
ทั้งนี้ Pro Oil วางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยคาดการณ์ตั้งเป้าหมายยอดขายแบรนด์ Alokaa (เอโลค่า) ในปีนี้ให้มากกว่า 100 ล้านบาท ในปีแรกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตามกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภค