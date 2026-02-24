EBM – NBM ชวนประชาชนร่วมงาน Safety Week เรียนรู้ความปลอดภัยรถไฟฟ้า MRT”ชมพู-เหลือง”

“EBM – NBM” เชิญชวนประชาชนร่วมงาน Safety Week : MRT Pink and Yellow Line เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเชิงรุก ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และสายวิวัฒน์นคร (สายสีชมพู) เป็นประธานเปิดพิธี “สัปดาห์ความปลอดภัย ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร และสายนัคราพิพัฒน์” (Safety Week : MRT Pink and Yellow Line) ณ อาคารศูนย์บริหาร และควบคุมการเดินรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง โดยมีร้อยตำรวจเอกศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธี
งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน และผู้รับเหมา รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการ เกิดความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย ทั้งในเวลาปฏิบัติงาน และการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย และมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน พร้อมเรียนรู้การสร้างความปลอดภัยในเชิงรุก และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยมีเป้าหมายให้การเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรในแคมเปญ “Safety Culture Together in the Workplace” (การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง โดยมีผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 เป็นตัวแทนมอบรางวัล นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด Monorail Safety Ambassador 2026 ของรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย ได้แก่ นายสุภวัฒน์ พานิชชัย เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า สายสีเหลือง, นางสาวกาญจนาภรณ์ แถวโนนงิ้ว เจ้าหน้าที่สถานี สายสีเหลือง, นายสัตยา สีโสภา ผู้ช่วยนายสถานี สายสีชมพู และนางสาวญาณิศา จันทราโอฬาร ผู้ช่วยนายสถานี สายสีชมพู
สำหรับประชาชนที่สนใจงาน Safety Week : MRT Pink and Yellow Line สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน และเวลาดังนี้
1) รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง)
• วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สถานีสำโรง (YL23) เวลา 15.00 - 18.00 น.
• วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สถานีหัวหมาก (YL11) เวลา 15.00 - 18.00 น.
2) รถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (สายสีชมพู)
• วันที่ 5 มีนาคม 2569 ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK16) เวลา 13.30 - 18.00 น.
• วันที่ 6 มีนาคม 2569 ที่สถานีวงแหวนรามอินทรา (PK25) เวลา 15.00 - 18.00 น.
ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมออกบูทด้านความปลอดภัยของ รฟม., โรงพยาบาลวิภาวดี, สำนักอนามัยกรุงเทพฯ สมาคมรวมใจมุ่งพัฒนาอาชีพเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย และบริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด อาทิ บูท Deadlines โรคร้าย ๆ จากการทำงาน, บูท Forklift Challenge…ยกนี้ปลอดภัย, บูท Guess & Go Safe, บูท Safety Care ดูแลให้ปลอดภัย และบูท AED Saving Life ช่วยชีวิตได้ทันที, บูทให้ความรู้จาก รฟม. และสำนักอนามัยกรุงเทพฯ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายจากกิจกรรมภายในบูท