MEA เตือนรับมือ "พายุฤดูร้อน" 23 - 25 ก.พ. นี้ แนะใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ "พายุฤดูร้อน" ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลาง โดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือน และระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อน ซึ่งจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ โดยมีผลกระทบในพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน จึงได้เตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งขอแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
- หากพบกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ MEA เข้าไปดำเนินการตัดแต่ง เพื่อป้องกันกิ่งไม้หักโค่นทับสายไฟฟ้า
- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบอุปกรณ์ชำรุดควรซ่อมแซมทันที และควรถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง
- หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงขณะเกิดพายุฝน ควรอยู่ห่างจากป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต หรือแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th