ททท. เปิดตัวโครงการ “Hello Strangers – เจอกันที่โฮสเทล” เปลี่ยนการเดินทางให้เป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกและมิตรภาพดี ๆ ผ่านประสบการณ์การเข้าพักโฮสเทลทั่วไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการใหม่ Hello Strangers – เจอกันที่โฮสเทล ต่อยอดแคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” ในปี 2569 ชวนทุกคนออกเดินทางเพื่อค้นหาความหมายใหม่ของการท่องเที่ยว ผ่านการพบเจอผู้คน การแลกเปลี่ยนเรื่องราว และการสร้างมิตรภาพระหว่างทาง สอดรับกับยุทธศาสตร์ Value Over Volume ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของประสบการณ์มากกว่าจำนวนผู้เดินทาง พร้อมตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่เลือกออกเดินทางอย่างมีเป้าหมาย
โครงการ Hello Strangers – เจอกันที่โฮสเทล มุ่งสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ของโฮสเทลไทยในปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงที่พักราคาย่อมเยา หากแต่เป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คน (Social Hub) เปิดโอกาสให้นักเดินทางจากหลากหลายที่มาได้พบปะ แชร์โมเมนต์และเรื่องราว ผ่านพื้นที่ส่วนกลาง (Common Area) และกิจกรรมของโฮสเทล นำมาซึ่งแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ความสนุกสนาน และความทรงจำร่วม ช่วยเติมเต็มการท่องเที่ยวให้มีความหมายและมิติทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า “โครงการ Hello Strangers – เจอกันที่โฮสเทล เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2569 ที่มุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางแบบ Holistic Travel ให้การท่องเที่ยวเป็นการเติมพลังชีวิตทั้งด้านกาย ใจ และอารมณ์ ควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยโฮสเทลเป็นรูปแบบที่พักซึ่งมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางที่มองหาประสบการณ์ซึ่งสะท้อนตัวตนและคุณค่าภายในของตนเอง”
“สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มระยะเวลาในการพักค้างคืน และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและยั่งยืนตลอดทั้งปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ Solo Traveler และนักท่องเที่ยว Gen Y – Gen Z ที่แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือ Experience-Seeking Travelers”
โครงการฯ ยังสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของตลาดโฮสเทล โดยรายงาน Hostels Global Market Report 2025 ระบุว่า ตลาดโฮสเทลทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.6 ต่อปี ขณะที่ตลาดโฮสเทลประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2574 สะท้อนศักยภาพของโฮสเทลในฐานะที่พักที่ตอบโจทย์นักเดินทางรุ่นใหม่
กรอบการดำเนินงานของโครงการฯ คือการคัดเลือกและรวบรวมเครือข่ายที่พักประเภทโฮสเทล (Hostel) รวมถึงพอชเทล (Poshtel) และโรงแรม (Hotel) ระดับไม่เกิน 3 ดาว ที่มี Community Vibe ชัดเจน พร้อมร่วมมือกับผู้ประกอบการจากทั่วประเทศไทยจัดทำดีลและโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้มีการออกเดินทางท่องเที่ยวไปสัมผัสประสบการณ์และมิตรภาพใหม่ ๆ ผ่านที่พักซึ่งจัดแบ่งเป็น 3 Vibes ได้แก่
-Expressive Vibe โฮสเทลที่มีดีไซน์สวย หรือคาแรกเตอร์โดดเด่น เหมาะกับสายครีเอทีฟและนักสร้างคอนเทนต์ที่ต้องการให้การเดินทางมีเรื่องราวเฉพาะตัว
-Explorer Vibe โฮสเทลที่ตั้งอยู่ในย่านที่มีเสน่ห์ ทำหน้าที่เป็นประตูสู่การสำรวจ สัมผัส และค้นพบวิถีชีวิตท้องถิ่นหรือ Hidden Gem ของย่านนั้น ๆ
-Eco-Connect Vibe โฮสเทลที่ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความยั่งยืน เชื่อมโยงผู้เข้าพักกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้การเดินทางมีความหมายต่อโลก
ทางโครงการฯ มีกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2569 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ “คนแปลกหน้า” ได้ทำความรู้จักและสร้างโอกาสในการพัฒนาเป็น “มิตรภาพใหม่ ๆ” ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับโฮสเทลแต่ละ Vibe ได้แก่
-STRANGERS IN BLOOM (กรุงเทพฯ) ร่วมกับ Misty Maison และ Issara by d Hostel ชวนผู้เข้าร่วมเดินเลือกซื้อดอกไม้ในย่านปากคลองตลาดและเวิร์กช็อปจัดดอกไม้กับเพื่อนใหม่ที่ได้พบเจอ
-STRANGERS IN FRAME (จ.ชลบุรี) ร่วมกับ ตาหลี-ยายไล โฮสเทล เปิดประสบการณ์เดินเท้าสำรวจตลาดชุมชนและสะพานปลาดั้งเดิมของสัตหีบ พร้อมกิจกรรม Photo Walk สแนปชีวิตเชื่อมมิตรภาพ
-STRANGERS ON WHEELS (จ.เชียงใหม่) ร่วมกับ Sherloft Home & Hostel ร่วมเวิร์กช็อปงานศิลป์จากก้อนดิน และทริปท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยาน สร้างความทรงจำร่วมกับเพื่อนใหม่
ผู้สนใจสามารถติดตามเรื่องราวสนุก ๆ กิจกรรม และดีลพิเศษจากโครงการ Hello Strangers – เจอกันที่โฮสเทล ได้ทาง Facebook: Hello Strangers และ Instagram: hellostrangers.th
#HelloStrangers #เจอกันที่โฮสเทล #สุขทันทีที่เที่ยวไทย #AmazingThailand