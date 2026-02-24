สุวรรณภูมิ ขออภัยกรณีผู้โดยสาร ปมพนักงานจุดตรวจค้น พูดจาไม่สุภาพ สั่งเร่งแก้ไขด่วน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขออภัยผู้โดยสารทุกท่าน พร้อมสั่งการบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจ X-Ray กระเป๋า เร่งแก้ไขการให้บริการ หลังมีร้องเรียนพนักงานใช้วาจาไม่สุภาพ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) แจ้งว่า ตามที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการใช้วาจาและท่าทางที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจ X-ray กระเป๋า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นั้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขออภัยผู้โดยสารทุกท่านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้รับทราบปัญหาพร้อมทั้งรับฟังทุกเสียงสะท้อนของผู้โดยสาร โดยจะนำทุกข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และการสื่อสารที่ชัดเจน
ขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้สั่งการให้บริษัทซึ่งดำเนินงานรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจ X-Ray กระเป๋า แก้ไขและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้บริษัทฯ จัดการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเริ่มการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย พร้อมทั้งให้ข้อมูลผู้โดยสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม
นอกจากนี้ ทสภ.ได้แจ้งให้บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมด้านการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาบุคลากรตลอดจนคุณภาพการให้บริการอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากยังพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแนวทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และทบทวนมาตรการกำกับดูแลต่อไป
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขออภัยอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้รวบรวมทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป