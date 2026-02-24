TACC ดันแบรนด์ TRIVA บุกเวทีโลก ร่วมงาน Gulfood 2026 ที่ดูไบ

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เข้าร่วมงาน Gulfood 2026 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก จัดขึ้น ณ Dubai World Trade Centre (DWTC) เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างการรับรู้แบรนด์ในตลาดต่างประเทศ ภายในงาน TACC ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ TRIVA จัดแสดงอย่างครบไลน์ โดยชูจุดเด่นด้านนวัตกรรมและแนวคิด “ไม่แต่งสีเพิ่มเติม” เน้นใช้สีธรรมชาติจากวัตถุดิบจริง พร้อมตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ชาไทยสูตรสีธรรมชาติ มีทั้งแบบผงเข้มข้น และผงปรุงสำเร็จ (3in1) น้ำตาลน้อย สามารถละลายได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน , เครื่องดื่มอัญชันมะนาว โดดเด่นด้วยสีสันธรรมชาติและรสชาติที่แตกต่าง และเครื่องดื่มมัทฉะ ใช้วัตถุดิบ Premium Grade จากประเทศไทย 100% สะท้อนศักยภาพวัตถุดิบไทยในตลาดสากล การเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากยุโรปและออสเตรเลีย สะท้อนโอกาสการขยายตลาดและการเติบโตของแบรนด์ไทยในเวทีโลก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้