BEM ขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการสร้างสื่อรณรงค์ “เมาไม่ขับ”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสนับสนุน “โครงการสร้างสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ” จัดโดย กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่ให้กับผู้แทนบริษัท นายขวัญฑูร ใจใหญ่ ผู้จัดการส่วนกู้ภัย BEM ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
สำหรับโครงการสร้างสื่อรณรงค์ “เมาไม่ขับ” นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน อันนำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบและความรอบคอบในการใช้รถใช้ถนน อันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมผ่านการแข่งขันประกวดคำขวัญและภาพยนตร์สั้น ซึ่งได้คัดเลือกเพียง 10 ทีมเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช้อปเตรียมความพร้อมสู่การผลิตผลงานภาพยนตร์สั้น พร้อมรับเงินรางวัล 20,000 บาท สำหรับการผลิตสื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม “ไม่ดื่มแล้วขับ” และร่วมกันขับเคลื่อนสังคมสู่การใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยในระยะยาว
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ BEM ที่ให้ความสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้ทาง พร้อมผลักดันแนวคิดการใช้รถใช้ถนนอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย เพื่อสังคมการเดินทางที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป