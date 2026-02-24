เซเว่น อีเลฟเว่นชวน Gen Z ปล่อยของ! ระเบิดไอเดียออกแบบแก้ว Gulp & Slurpee ชิงรางวัล80,000 บาท

Gulp Slurpee ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทซีพี ออลล์ จับมือ ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่ กลุ่ม Gen Z อายุ 15–25 ปี ร่วมปล่อยพลังไอเดียในโครงการ Cup Design Contest ออกแบบแก้วเครื่องดื่ม Gulp และ Slurpee ภายใต้หัวข้อ “Gulp Slurpee ความสนุกในสไตล์คุณหรือร้าน 7-Eleven ในความฝันของคุณ” เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท
โครงการนี้ไม่เพียงเป็นเวทีประกวดออกแบบ แต่ยังสะท้อนความตั้งใจในการสนับสนุนศักยภาพเยาวชนไทย เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ และต่อยอดทักษะด้านศิลปะและการออกแบบสู่เวทีจริง โดยผลงานที่โดดเด่นจะถูกนำไปต่อยอดสู่การผลิตจริง ผ่าน Packeting แก้ว Gulp และ Slurpee สู่สายตาคนไทยทั่วประเทศ สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่
นอกจากนี้ โครงการยังสะท้อนแนวคิดการมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้เข้าถึงเวทีแสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายเส้นทางสู่สายงานสร้างสรรค์ในอนาคต
การตัดสินผลงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานสร้างสรรค์ โดยมี นายสมชนะ กังวารจิตต์ Executive Creative Director จาก Prompt Design ร่วมเป็นคณะกรรมการรับเชิญ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานที่โดดเด่นทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพในการต่อยอดสู่การใช้งานจริง
โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2569 (ปิดรับเวลา 23.59 น.) และจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 1 เมษายน 2569 ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน และตรวจสอบรายละเอียดกติกาได้ทาง Line Official: @GulpSlurpeeContest หรือสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ โดยจำกัดสิทธิ์ในการส่งผลงานคนละไม่เกิน 3 ผลงาน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท แบ่งการตัดสินออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก Gulp และ ประเภทที่สอง Slurpee โดยรางวัลที่ 1 มูลค่า 20,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 10,000 บาท (ประเภทละ 1 รางวัล) และรางวัลที่ 3 มูลค่า 5,000 บาท (ประเภทละ 2 รางวัล)
Gulp Slurpee ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัทไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า เชื่อว่าพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ คือแรงขับเคลื่อนสำคัญของสังคม การเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวของการสร้างพื้นที่แห่งโอกาส และสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง