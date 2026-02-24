ปตท. คว้าอันดับ 1 ของโลก 2 ปีซ้อนกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2569) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนเป็นอับดับ 1 (Top 1%) ของโลก ด้วยคะแนนสูงสุด 2 ปีต่อเนื่อง กลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) ในรายงานประจำปี The Sustainability Yearbook 2026 จากการประเมินของ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) ประจำปี 2025 โดย ปตท. เข้ารับการประเมินต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ได้รับคะแนนสูงที่สุด 82 คะแนน (จาก 100 คะแนน) จาก 135 บริษัททั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท. ยังได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนอันดับ Top 1% ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Chemicals บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Retailing และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining & Marketing รวมทั้งบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการคัดเลือกให้มีรายชื่อใน The Sustainability Yearbook 2026 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining & Marketing อีกด้วย
Sustainability Yearbook เป็นรายงานประจำปีที่จัดทำโดย S&P Global เพื่อรวบรวมรายชื่อบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่มีคะแนนการประเมินด้านความยั่งยืน S&P Global CSA ที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลจากนักลงทุน สถาบัน และกองทุนต่าง ๆ ทั่วโลก
“การได้รับจัดอันดับในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ควบคู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการดำเนินงาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนหลัก “ความยั่งยืนอย่างสมดุล” นายคงกระพัน กล่าว