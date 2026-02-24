ครม.ไฟเขียว”อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง”เป็นผู้ว่าฯรฟท.และแต่งตั้ง”เสกสม - เกียรติชัย นั่งผู้ตรวจราชการคมนาคม

ครม.อนุมัติตั้ง”อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง”เป็นผู้ว่าฯรฟท.ตามผลสรรหาฯ และเห็นชอบแต่งตั้ง บิ๊ก”คมนาคม” 2 ตำแหน่ง”เสกสม - เกียรติชัย นั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ครม.) วันที่ 24 ก.พ. 2569 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้ง นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง เป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป และไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้สรุปผลการสรรหผู้ว่าการรถไฟ ฯ โดยคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2568 และเสนอครม.อนุมัติตามขั้นตอน โดยนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง จะเป็นผลสรรหาฯผู้ว่าฯรฟท.คนที่ 21
นอกจากนี้ ที่ประชุมครม. ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรี(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว