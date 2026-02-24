กนอ.ลงนามสวทช. ยกระดับผู้ประกอบการในนิคมฯด้วยเทคโนฯ-นวัตกรรม มุ่งสร้างระบบนิเวศอุตฯใหม่ที่ยั่งยืน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตมีความก้าวหน้าและทันสมัยอย่างมาก มีการนำระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ อุปกรณ์อัจฉริยะ (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และลดต้นทุนการผลิต. กนอ. ในฐานะผู้กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานกว่า 5,700 แห่ง จึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศและห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยมุ่งสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่าง SMEs กับผู้ประกอบการรายใหญ่ (MNC) ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ และอาหารแปรรูป
นายสุเมธ กล่าวถึงบทบาทสำคัญของ IEAT Academy หรือสถาบันวิทยาการอุตสาหกรรม กนอ. ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม. โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) การยกระดับทักษะเดิม (Upskill) และการพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep Skill) เพื่อให้แรงงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม และทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ
“ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนศักยภาพ SME ไทย ผ่านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเติบโตได้อย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายสุเมธ กล่าว
ด้านศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานวิจัยระดับชาติ และหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Disruption) และแรงกดดันจากการแข่งขันระดับโลก โดยในระยะเริ่มต้น สวทช. และ กนอ. จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมใน 4 นิคมอุตสาหกรรมนำร่อง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมุ่งเน้นให้คำปรึกษาเชิงลึกและการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่
“การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป“ติดปีก”ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ “อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Innovation-Driven Industry) ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าการบูรณาการในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ”
สำหรับบันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี. โดย กนอ. และ สวทช. จะร่วมกันดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.การแก้ปัญหาเชิงลึกด้วยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม โดย ร่วมกันจัดเก็บข้อมูลผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อสังเคราะห์ปัญหา (Pain Point) และความต้องการของผู้ประกอบการ. โดยใช้เทคโนโลยีเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นเครื่องมือในการซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหา และออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการผลิต
2.การสนับสนุนที่ปรึกษา (Technology Solutions) ให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน และแนะนำสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานประกอบการให้ประสบความสำเร็จ
3.การพัฒนาทักษะบุคลากร โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดรับกับความต้องการจริงของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับทักษะแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
4.การสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจ ด้วยการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ 5.การบูรณาการทรัพยากร โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการเชื่อมต่อระบบข้อมูลประเมินผลของสถานประกอบการ