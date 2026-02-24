NEXTOPIA แสดงความยินดีกับ Julien Wallet-Houget ผู้ก่อตั้ง Dots Coffee และ DID - Dine in the Dark ได้รับการยกย่องใน Global Inclusion List 2026

กรุงเทพฯ – NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ชั้น 5 และ 5 A สยามพารากอน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวมพลังทุกภาคส่วน ร่วมนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดรับทุกคนมาร่วมสร้างโลกที่ดีกว่า “Join us in the Making of a Better World” สร้างคุณค่าให้กับทุกการมาเยือนควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน NEXTOPIA ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาล่าสุดของ Dots Coffee ขอร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมแด่ Julien Wallet-Houget ผู้ก่อตั้ง Dots Coffee ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน Global Inclusion List 2026 สาขา Inspirational Role Model บุคคลต้นแบบผู้สร้างผลงานอันโดดเด่นในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมทางสังคมในระดับนานาชาติ
Julien Wallet-Houget (จูเลียน วอลเล็ต-ฮูเกต์) เป็นนวัตกรเพื่อสังคมและนักกฎหมาย ผู้บุกเบิกโมเดลต้นแบบการจ้างงานและการมีส่วนร่วมของคนพิการในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการก่อตั้ง Dots Coffee ซึ่งเป็นร้านกาแฟแห่งแรกของโลกที่ดำเนินงานโดยผู้พิการทางการมองเห็นทั้งหมด และ DID – Dine in the Dark ร้านอาหารในความมืดแห่งแรกของเอเชียที่จ้างงานมืออาชีพที่เป็นผู้พิการทางการมองเห็น โดย กาวิน ควงปาริชาติ
ผู้ร่วมก่อตั้งและทีมงานที่มุ่งมั่น ได้ร่วมกันสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับบุคลากรมาแล้วกว่า 60 คน โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนและขยายผลได้นี้ ได้ใช้ศักยภาพของทีมงานผู้พิการทางการมองเห็นเป็นรากฐานสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจ พร้อมทั้งผสานแนวคิดการมีส่วนร่วม (Inclusion) เข้ากับประสบการณ์การบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างลงตัว เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของสังคมต่อศักยภาพในระดับมืออาชีพของผู้พิการ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ของ Dot Coffee ได้ที่ NEXTOPIA ชั้น 5A สยามพารากอน ใจกลางกรุงเทพฯ
NEXTOPIA และ สยามพารากอน เชื่อมั่นว่า การยอมรับในความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (Inclusion) คือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคม ความสำเร็จของ Julien Wallet-Houget สะท้อนถึงคุณค่าหลักที่ NEXTOPIA มุ่งมั่นผลักดันมาโดยตลอด นั่นคือการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม แสดงศักยภาพ และเติบโตไปด้วยกันอย่างเท่าเทียม การได้รับการยกย่องในระดับสากลครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นแรงบันดาลใจ แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ว่าความมุ่งมั่น ความเข้าใจ และการลงมือทำอย่างกล้าหาญ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้จริง NEXTOPIA คือก้าวสำคัญที่ยกระดับการขับเคลื่อนด้าน Sustainability ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยผสานหลักการดังกล่าวเข้ากับทุกมิติขององค์กร ทั้งการบริหารภายใน กิจกรรมเพื่อผู้ใช้บริการ ตลอดจนโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ Global Inclusion List ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปีและล่าสุดได้จัดพิธีมอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ ณ
กรุงลอนดอน เป็นหนึ่งในเวทีระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม ทั้งในระดับองค์กรและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์จริงของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในสภาพแวดล้อมการทำงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละปีล้วนเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่นักขับเคลื่อนประชาสังคมไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง และมุ่งมั่นขจัดอุปสรรคเชิงระบบที่ขวางกั้นโอกาสอย่างจริงจัง
Global Inclusion List ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ภายใต้โครงการ globalInclusivity.org แพลตฟอร์มระดับโลกที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย และสนับสนุนผู้ที่ขับเคลื่อนความเท่าเทียมในสถานที่ทำงานและสังคมทั่วโลก โดยแพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้องค์กรและบุคคล ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือข้ามภาคส่วน ภายใต้ความเชื่อร่วมกันว่า “การยอมรับความแตกต่าง (Inclusion) ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือสิ่งจำเป็น” (Inclusion is not optional – it’s essential)