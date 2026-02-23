แอร์เอเชีย จัดใหญ่ต้นปี อัด BIG SALE โปรฯ ตั๋วเริ่มต้น 0 บาท ลดสูงสุด 80% ทุกเส้นทาง

แอร์เอเชีย จัดใหญ่รับต้นปี! อัด BIG SALE ตั๋วเริ่มต้น 0 บาท* พร้อมส่วนลดสูงสุด 80% ครอบคลุมเส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศ
กรุงเทพฯ, 23 กุมภาพันธ์ 2569 – แอร์เอเชียประเดิมแคมเปญต้นปี โปรโมชั่นที่ใหญ่ที่สุด “BIG SALE” คุ้มค่าด้วยบัตรโดยสารราคาเที่ยวเดียว เริ่มต้นที่ 0 บาทต่อเที่ยว ครอบคลุมเครือข่ายเส้นทางบินที่หลากหลาย วางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วจองเลย สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2569 เพื่อเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 – 27 มีนาคม 2570 ผ่านทางแอปพลิเคชั่น AirAsia MOVE และเว็บไซต์ airasia.com
โปรโมชั่นบินเริ่มต้น 0 บาท* (สำหรับเส้นทางบินไทยแอร์เอเชีย รหัส FD)
-เส้นทางภายในประเทศ: บินตรงจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ นครศรีธรรมราช, พิษณุโลก, ขอนแก่น, สกลนคร, อุบลราชธานี, อุดรธานี, เชียงราย, เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี / บินตรงจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี, เชียงราย / รวมถึงเส้นทางข้ามภาค ภูเก็ต-อุดรธานี และ เชียงใหม่-ขอนแก่น
-เส้นทางต่างประเทศ: บินตรงจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ ดานัง, สิงคโปร์, ฉงชิ่ง, ไทเป, กาฐมาณฑุ, ญาจาง, มาเก๊า, ซีอาน, เวียงจันทน์, ย่างกุ้ง, เชนไน, กูวาฮาติ และ ยะโฮร์บาห์รู
โปรโมชั่นลดสูงสุด 80%* (สำหรับเส้นทางบินรหัส FD และ XJ)
-ลดสูงสุด 80%: เส้นทางบินตรงจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ) สู่ ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครพนม, ร้อยเอ็ด, ระนอง, นราธิวาส, นครศรีธรรมราช และอีกหลากหลายเส้นทาง
-ลดสูงสุด 60%: เส้นทางบินตรงจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ ดานัง, ญาจาง, สิงคโปร์, ไทเป, มาเก๊า, ฉงชิ่ง, ซีอาน, เวียงจันทน์, กาฐมาณฑุ และ ยะโฮร์บาห์รู
-ลดสูงสุด 20%: เส้นทางบินตรงจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ โตเกียว, โอซาก้า, นาโกย่า, ซัปโปโร, เซนได, เดลี, เซี่ยงไฮ้ และ อัลมาตี
-รับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับแพ็กสุดคุ้ม (Value Pack) และแพ็กสุดคุ้ม ไลท์ (Value Pack Lite): ส่วนลดเพิ่ม 10% สำหรับแพ็กสุดคุ้ม และ แพ็กสุดคุ้ม ไลท์ ให้คุณได้ส่วนลดสูงสุดรวม 30% เมื่อสั่งจองแพ็กสุดคุ้มพร้อมกับการจองเที่ยวบิน ซึ่งครอบคลุมทั้งน้ำหนักกระเป๋า ประกันการเดินทาง การเลือกที่นั่งมาตรฐาน และ อาหารร้อนบนเที่ยวบิน
หากชอบสีสันและความคึกคักของเมืองใหญ่ แนะนำให้บินสู่ ดานัง ไทเป สิงคโปร์ และฉงชิ่ง หรือบินไกลไปกับเส้นทางยอดฮิตของไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) สู่ โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า ซัปโปโร เซนได เดลี เซี่ยงไฮ้ และอัลมาตี ส่วนการพักผ่อนริมชายหาด ก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศจากตึกระฟ้าไปสูดกลิ่นอายทะเลบนเกาะสวยๆ อย่าง บาหลี และมัลดีฟส์ หรือทอดน่องริมชายฝั่งที่ ภูเก็ต กระบี่ และญาจาง เพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ
นางสาวธันย์สิตา อัครฤทธิภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ช่วงเวลานี้คือโอกาสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้โดยสารในการวางแผนการเดินทางตลอดทั้งปี การจัดโปรโมชั่น BIG SALE บินเริ่มต้น 0 บาท* และการมอบส่วนลดสูงสุดถึง 80% ในเครือข่ายเส้นทางบินของทั้งไทยแอร์เอเชีย (FD) และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) คือสิ่งที่เราตั้งใจมอบอิสระสูงสุดให้ทุกคนได้ออกแบบวันหยุดพักผ่อนได้อย่างคุ้มค่า เลือกได้ทั้งบินใกล้บินไกล แคมเปญนี้คือการแสดงความขอบคุณจากเรา พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนสามารถเดินทางท่องเที่ยวสู่จุดหมายปลายทางในฝันได้เสมอกับแอร์เอเชีย