วิทยุการบินฯ บริหารห้วงอากาศ หนุนภารกิจฝึก Cobra Gold 2026 ช่วง 23 ก.พ.-6 มี.ค.69

วิทยุการบินฯ พร้อมอำนวยความสะดวกจัดจราจรทางอากาศ หนุนภารกิจฝึกร่วม/ผสมทางทหาร Cobra Gold 2026 ครั้งที่ 45 ช่วง 23 ก.พ.-6 มี.ค.69 วางแผนกระจายปริมาณเที่ยวบินในบางช่วงเวลา แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการจราจรทางอากาศของประเทศไทย พร้อมอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการห้วงอากาศ เพื่อรองรับภารกิจการฝึกร่วม/ผสมทางทหาร Cobra Gold 2026 ครั้งที่ 45 ซึ่งมีกำหนดการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2569 การฝึกดังกล่าวมีประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วม พร้อมพันธมิตรจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก นับเป็นการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
โดยในปีนี้เป็นการฝึกลักษณะ Heavy Year ที่บูรณาการหลายมิติ เป็นการฝึกทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางไซเบอร์ และทางห้วงอวกาศ ครอบคลุมพื้นที่หลายภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอ่าวไทย โดยมีศูนย์บัญชาการการฝึกฯ อยู่ที่ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการฝึกดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. ส่งผลให้ต้องมีการปิดห้วงอากาศบางพื้นที่ในช่วงเวลาการฝึกฯ
วิทยุการบินฯ สนับสนุนภารกิจการฝึกร่วม/ผสมทางทหาร Cobra Gold มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้มีการประชุม หารือ และปรับรูปแบบพื้นที่ทำการฝึกฯ อย่างเป็นระบบ รวมถึงปรับเปลี่ยนเส้นทางบินของเที่ยวบินพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับภารกิจการฝึกในครั้งนี้ พร้อมทั้งออกแบบห้วงอากาศให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรทางอากาศในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศไปประจำศูนย์บัญชาการการฝึกฯ และประสานงานเชิงรุกกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องการใช้พื้นที่ในช่วงเวลาการฝึกฯ ควบคู่กับการวางแผนกระจายปริมาณเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม ตามแผนบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การใช้ห้วงอากาศร่วมกันระหว่างภาคทหารและภาคพลเรือนเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และกระทบต่อเที่ยวบินพาณิชย์น้อยที่สุด
ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากสายการบินและท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิด โดยวิทยุการบินฯ พร้อมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยสูงสุดแก่ทุกเที่ยวบินเป็นสำคัญ