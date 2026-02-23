ขบ.ดันแก้กฎกระทรวง 3 ฉบับ พร้อมชงครม.ใหม่ปลดล็อก"ใช้เงินกปถ. -แยกป้ายรถ EV-รถนักเรียน”

กรมขนส่งฯ พร้อมชงครม. แก้กฎกระทรวง 3 ฉบับ ”เพิ่มวัตถุประสงค์ใช้เงินกปถ.จากประมูลเลขสวย-แยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV-แยกป้ายทะเบียนรถนักเรียน” พร้อมเดินหน้าร่างกฎหมาย (พ.ร.บ.) ฉบับใหม่ แยกเฉพาะรถขนส่ง-รถโดยสารสาธารณะ
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลบริการสาธารณะ มี กฎหมาย 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งกรมขนส่งฯ มีแนวคิดที่จะจัดทำกฎหมาย หรือพ.ร.บ.ที่ใช้เฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดสอดคล้องกับปัจจุบันมากขึ้น แต่การจัดทำกฎหมายใหม่ แยกเป็นฉบับที่ 3 นั้น ต้องใช้เวลาดำเนินการ โดยอยู่ในกระบวนการหารือกับผู้เกี่ยวข้องการการแยกกฎหมายบังคับเฉพาะบริการรถสาธารณะ เป็นเรื่องระยะยาว
ในขณะที่ปัจจุบัน กรมขนส่งฯ ได้ดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ และใช้เวลาไม่นานภายใต้พ.ร.บ. 2 ฉบับที่มี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนิน 3 เรื่อง ซึ่งร่างกฎกระทรวง รับฟังความเห็นเสร็จ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ เพื่อประกาศใช้ภายในปี 2569 ได้แก่ 1. การปรับปรุงกฎกระทรวง เรื่องการใช้เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2567 โดยขยายวัตถุประสงค์ นำเงินรายได้จากกองทุนกปถ.ที่ได้จากการประมูลเลขทะเบียนสวย ทะเบียนสวยพิเศษ ไปใช้ประโยชน์กับประชาชนและสังคมมากขึ้น ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบแล้วอยู่ระหว่างนำเสนอ ครม.
2.ร่างกฎกระทรวงป้ายทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไขกฎกระทรวง กำหนดขนาด ลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี พ.ศ....เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาเพื่อเสนอครม.
“แนวคิดการแยกแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เนื่องจากปัจจุบัน รถยนต์ EV มีสัดส่วนการใช้งานเพิ่มมากขึ้น มีการจดทะเบียนสะสม 3.5 แสนคัน จากจำนวนจดทะเบียนรถทั้งหมด 44 ล้านคัน และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และเพื่อส่งเสริมการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ และให้เกิดความชัดเจนและความปลอดภัย เช่น กรณีรถยนต์ไฟฟ้า เกิดอุบัติเหตุ จะมีขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือ ที่ไม่เหมือนรถยนต์สันดาป หรือรถใช้น้ำมัน จะสามารถแยกประเภทให้ชัดเจนจากป้ายทะเบียน
3.ร่างกฎกระทรวงป้ายทะเบียน รถนักเรียน ซึ่งจะเป็นป้ายสีส้ม “นร....” ที่มีขนาดใหญ่ รับฟังความคิดเห็น เสร็จเรียบร้อย อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาเพื่อเสนอครม. โดยจะมีสิทธิพิเศษในบางประการ โดยรัฐให้การสนับสนุน จากข้อมูลพบว่าปัจจุบัน มีรถนักเรียนจำนวน 5,500 คัน ขณะที่มีโรงเรียนทั้งหมด 52,000 โรงเรียน เท่ากับ ยังมีโรงเรียนอีกจำนวนมากที่ไม่มีรถนักเรียน อีกทั้งรถนักเรียนที่นำมาให้บริการ ก็มักจะเป็นรถที่ไม่มีคุณภาพ สภาพเก่า กรมขนส่งฯ มีการหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาในเรื่องสิทธิทางภาษีเพื่อช่วยเหลือ ให้โรงเรียนสามารถจัดหารถนักเรียนที่ดี มีคุณภาพ