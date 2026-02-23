MEA มั่นใจรับมือฤดูร้อน แนะเคล็ดลับ "ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน" ช่วยประหยัดค่าไฟ ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ยืนยันความพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้ามั่นคงเพียงพอ รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ช่วงฤดูร้อนปี 2569 พร้อมชูแคมเปญส่งเสริมการประหยัดพลังงานด้วยวิธีง่าย ๆ เพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า จากสถิติ และการคาดการณ์สภาพอากาศที่ร้อนจัดในปีนี้ ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ส่งผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น MEA จึงได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมไฟฟ้า SCADA และมาตรการดูแลรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแนะ 4 เคล็ดลับ "ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน" สู้ลมร้อน
เพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ MEA ขอแนะนำหลักการประหยัดพลังงาน ดังนี้:
ปิด: ปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
ปรับ: ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส พร้อมเปิดพัดลมช่วย เพื่อการประหยัดพลังงานที่เหมาะสม
ปลด: ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
เปลี่ยน: เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และหมั่นบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th