“เวียตเจ็ทไทยแลนด์”ร่วมโครงการ “รักนครศรีฯ”จัดโปรฯลดค่าตั๋วปลุกท่องเที่ยว

“เวียตเจ็ทไทยแลนด์” ปลุกความคึกคักเมืองคอนฯ ผนึกความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน
เปิดโครงการ “รักนครศรีฯ” ชูโปรโมชันบัตรโดยสารและกิจกรรมพิเศษ หนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น
กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2569 นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เดินหน้าปลุกความคึกคักภาคการท่องเที่ยวประเทศไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เปิดตัวโครงการ ‘รักนครศรีฯ’ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเสน่ห์อันโดดเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการสื่อสารบูรณาการในช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และการจัดกิจกรรมภาคสนาม ควบคู่กับการจัดสิทธิพิเศษและโปรโมชันส่วนลดบัตรโดยสารของสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ สำหรับเส้นทางบินสู่นครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดให้เป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพของภาคใต้ และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการ ‘รักนครศรีฯ’ สะท้อนความมุ่งมั่นของสายการบินฯ ในการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านการยกระดับการเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวศักยภาพสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง กระตุ้นการใช้จ่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเส้นทาง กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ช่วยเสริมศักยภาพของจังหวัดในฐานะจุดหมายปลายทางคุณภาพ ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อเที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเครือข่ายของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้อย่างสะดวก ทำให้การเดินทางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดควบคู่กับการนำเสนอส่วนลดบัตรโดยสารและกิจกรรมพิเศษเฉพาะพื้นที่ อาทิ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกและกิจกรรมลุ้นรับรางวัล จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและเสริมความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ในระยะต่อไป เวียตเจ็ทไทยแลนด์ยังคงเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินและมาตรฐานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารเข้าถึงการเดินทางในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
ภายใต้โครงการ ‘รักนครศรีฯ’ เวียตเจ็ทไทยแลนด์มอบส่วนลดบัตรโดยสาร 20% จำนวน 3,000 ที่นั่ง สำหรับเส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เพียงกรอกโค้ด “VZNST20” เมื่อสำรองบัตรโดยสารผ่านช่องทางของเวียตเจ็ทไทยแลนด์เท่านั้น โดยสามารถสำรองที่นั่งและเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างสะดวกในราคาที่เข้าถึงได้ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเดินทางของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
สำหรับเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เปิดให้บริการทุกวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เที่ยวบินขาไป ให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน ได้แก่
• VZ330 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 06:10 น. ถึงนครศรีธรรมราช เวลา 07:30 น.
• VZ334 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 13:10 น. ถึงนครศรีธรรมราช เวลา 14:30 น.
และเที่ยวบินขากลับ ให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน ได้แก่
• VZ331 ออกจากนครศรีธรรมราช เวลา 08:00 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 09:15 น.
• VZ335 ออกจากนครศรีธรรมราช เวลา 15:00 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 16:20 น.
นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังได้รับสิทธิพิเศษจากโครงการ ‘รักนครศรีฯ’ เพิ่มเติมอีก 2 ต่อ สำหรับสมาชิก Vietjet FUN Rewards รับ Fun Coin 2 เท่า สำหรับเป็นส่วนลดบัตรโดยสารในครั้งถัดไป หรือแลกรับสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรของสายการบิน และ ผู้โดยสารที่เดินทางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า AJ EV จำนวน 1 รางวัล (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)