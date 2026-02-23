บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องปีที่ 8

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
วันที่ 23 ก.พ. 2569 - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดเผยว่า บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Top 10% จากการประเมิน S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายงานของ S&P Sustainability Yearbook ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นรายงานที่รวบรวมองค์กรชั้นนำจากทั่วโลกที่มีผลการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในระดับโดดเด่น
รายงาน Sustainability Yearbook ประจำปี 2569 มีบริษัทเข้ารับการประเมินกว่า 9,200 บริษัท จาก 59 อุตสาหกรรมทั่วโลก โดยมีบริษัทกว่า 848 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการประกาศรายชื่อในรายงานดังกล่าว ในจำนวนนี้มีบริษัทจากประเทศไทยจำนวน 48 บริษัท ทั้งนี้บีทีเอส กรุ๊ปฯ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม คมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งหมด 27 บริษัท
การที่ได้รับการจัดอันดับในรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2569 นี้ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH เชื่อว่าการทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยยกระดับการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความยั่งยืนของประเทศต่อไป