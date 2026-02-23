“โบทานิก้า” ขยาย “ตลาด-เซ็กเมนต์” ปี68ขายวิลล่าหรูภูเก็ตร่วม 4.8 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - “โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” เจ้าตลาดวิลล่าหรูภูเก็ต เผยยอดปี 68 ทะลุ 4.8 พันล้านบาท โตสวนกระแส 30%พร้อมลุยแกร่งปี 69 รุกขยายเซกเมนต์-บุกตลาดใหม่-ปั้นอาณาจักรลักชัวรีไลฟ์สไตล์
โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า (Botanica Luxury Villas) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีในเกาะภูเก็ตและหัวเมืองสำคัญด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญยาวนานกว่า 20 ปี เผยปิดท้ายปี 2568 อย่างสวยงามด้วยยอดขายทะลุ 4,800 ล้านบาท เติบโต 30% เทียบกับปีก่อนหน้า สวนกระแสตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวในภาพรวม
โดยความสำเร็จมาจากการเปิดตัว 13 โครงการใหม่ครอบคลุมทั้งพูลวิลล่าหรูและคอนโดมิเนียมหรูในปี 2568 ตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดเซกเมนต์ลักชัวรีที่ครองใจนักลงทุนและกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง ทั้งไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
นายอรรถสิทธิ์ อินทรชูติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โบทานิก้า ลักซูรี่ ภูเก็ต จำกัด กล่าวว่า ในปี 2569 บริษัทเตรียมส่งมอบวิลล่าให้ลูกค้ามากถึง 80% พร้อมกับการวางแผนเดินหน้าเต็มสูบ ลุยขยายธุรกิจครบวงจรสู่คอนโดมิเนียม รีเทล และไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์ก และผลักดันโครงการในหัวเมืองอื่นๆ อย่างเข้มแข็ง เดินหน้าสู่บทบาทนักปั้นอาณาจักรลักชัวรีไลฟ์สไตล์ระดับโลก ร่วมขับเคลื่อนให้ไทยเป็นเดสติเนชันเพื่อการอยู่อาศัยชั้นนำของโลก
ท้ังนี้ปี 2568 โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า มียอดขายรวม 4,800 ล้านบาท เติบโต 30% เทียบปีก่อนหน้า จากการเปิดตัว 13 โครงการใหม่ ประกอบด้วยพูลวิลล่าหรู 12 โครงการ ได้แก่ Botanica Foresta II, Botanica Four Seasons Spring III, Botanica Green Boulevard, Botanica Grand Avenue, Botanica Luxury Krabi, Botanica MontAzure, Botanica Luxury Hua Hin, Botanica Wisdom, Botanica Majestia, Botanica Modern Sea Karon, Botanica Chalong Bay และ Botanica Grand Lagoon พร้อมด้วย Hythe by Botanica ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมหรู 1 โครงการ
โดย 3 โครงการที่สร้างยอดขายสูงสุดในปี 2568 คือ Botanica Grand Avenue เมกะโปรเจกต์บนทำเลลายันใจกลางลากูน่าภูเก็ต ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นและพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบ Resort Living อันดับ 2 คือBotanica Forestique ที่ห่างจากหาดลายัน เพียง 3.9 กิโลเมตร เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายและใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ และอันดับ 3 คือ Botanica MontAzure ที่มอบประสบการณ์อยู่อาศัยระดับโลกบนเชิงเขาสวยงามและวิวทะเลสุดตระการตา และสามารถเดินไปยังหาดกมลาได้อย่างสะดวกสบายจากวิลล่า ทั้งยังรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในอาณาจักรซูเปอร์ลักชัวรีอย่าง “มอนท์เอซัวร์”
โบทานิก้าฯ วางกลยุทธ์ขยายธุรกิจไปยังหัวเมืองศักยภาพอื่นๆ ของประเทศไทย ในทำเลที่มีดีมานด์ทั้งจากลูกค้าไทยและต่างชาติ จากความสำเร็จของโครงการในจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมา โบทานิก้าฯ ยังมีโครงการพูลวิลล่าในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ Botanica Luxury Krabi บนทำเลเงียบสงบท่ามกลางทิวเขา และ Botanica Luxury Hua Hin ในทำเลใกล้หาดเขาเต่าที่สวยสงบไม่พลุกพล่าน โดยโบทานิก้าฯ ได้เผยโฉมวิลล่าตัวอย่างที่หัวหินไปเมื่อเร็ว ๆ นี้และได้รับการยอมรับอย่างยอดเยี่ยมจากลูกค้าและนักลงทุน
นายอรรถสิทธิ์ กล่าวว่า "ผมและทีมงานเชื่อว่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของโบทานิก้าฯ เกิดจากการที่เรานำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 2 ทศวรรษมาใช้พัฒนาทุกโครงการอย่างจริงจัง เราให้ความสำคัญกับคุณภาพและการดูแลลูกค้าตลอดเส้นทางการเป็นเจ้าของ โดยปัจจุบันเรามีสำนักงานขายที่ภูเก็ตถึง 2 สาขา มีทีมงานมืออาชีพ ตลอดจนเครือข่ายเอเจนต์ชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติ”
ทุกวันนี้ เราแตกธุรกิจสู่เซกเมนต์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาฯ แนวดิ่งอย่างคอนโด Hythe ซึ่งได้รับการตอบรับยอดเยี่ยม การพัฒนารีเทลอย่าง The Grove หรือการเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะ รวมถึงการไปขยายธุรกิจที่หัวหินอย่างจริงจัง เราก็ยังคงนำดีเอ็นเอของโบทานิก้าฯ ไปใช้กับทุกโปรเจกต์ นั่นคือการคัดเลือกทำเลที่ดีที่สุด เราทำการบ้านอย่างละเอียดว่าแต่ละโปรเจกต์กลุ่มลูกค้าคือใคร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบไหน ทุกที่ต้องอยู่ใกล้ทั้งธรรมชาติและต้องไม่ห่างจากตัวเมือง แหล่งชุมชน และโครงการพื้นฐานสำคัญ และที่สำคัญทุกโครงการต้องเข้ามายกระดับการอยู่อาศัยได้จริง จนลูกค้าของเราเชื่อมั่น ไว้วางใจ และสิ่งที่ตามมาคือการบอกต่อ จนทำให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งในวันนี้
"ในปี 2569 บริษัทมีแผนจะเปิดตัวดีไซน์บ้านใหม่ที่มั่นใจว่าตอบโจทย์เทรนด์การใช้ชีวิตของครอบครัวยุคใหม่แน่นอน พร้อมยังให้ความสำคัญกับด้านความยั่งยืน เช่น การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยให้เปิดโล่งโอบรับธรรมชาติ รวมถึงเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างบ้านที่เย็นสบายและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน ทิศทางการทำงานในระยะยาวของเราชัดเจน ครอบคลุมการพัฒนาโครงการลักชัวรีที่มีมาตรฐานเดียวกันในทุกทำเล การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงผ่านการรุกสู่เซกเมนต์อื่นๆ และการขยายสู่หัวเมืองศักยภาพสูง เพื่อให้ธุรกิจโตได้อย่างมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการร่วมยกระดับการใช้ชีวิตในหลากหลายมิติเพื่อร่วมขับเคลื่อนเมืองไทยให้น่าอยู่มากขึ้นไปอีก”
นายอรรถสิทธิ์ ระบุว่า "ความท้าทายในการพัฒนาโครงการวิลล่าลักชัวรี คือการรักษาสมดุลระหว่างคุณภาพ ต้นทุน และความคุ้มค่าในระยะยาว ลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์ ไม่ได้มองเพียงความหรูหราของตัวโครงการ แต่ให้ความสำคัญกับทำเลที่มีศักยภาพจริง ดีไซน์ที่ตอบโจทย์จริง ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานการก่อสร้างและบริการหลังการขาย ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและทำให้โครงการลักชัวรียังคงมีดีมานด์ต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ตลาดมีความท้าทาย อย่างปีนี้ เรามุ่งเจาะตลาดลูกค้าจากยุโรป และตะวันออกกลางมากขึ้น เพราะกลุ่มนี้เริ่มมองหาบ้านหลังที่สองในเมืองไทย"
โบทานิก้าฯ จะยังเดินหน้าสร้างสรรค์อีโคซิสเต็มที่ครบวงจรเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตในประเทศไทยที่ครบครันและสร้างสรรค์ อาทิ การเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งใหม่ในภูเก็ต เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยการผสานศิลปะ วัฒนธรรม และการอยู่อาศัยเหนือระดับเข้าไว้ด้วยกัน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นนักปั้นอาณาจักรลักชัวรีไลฟ์สไตล์ระดับโลก ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้ทั้งลูกค้า ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน
บริษัท โบทานิก้า ลักซูรี่ ภูเก็ต จำกัด เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการระดับไฮเอนด์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมานานกว่า 20 ปี โดยได้พัฒนาและเปิดขายโครงการไปแล้วกว่า 31 โครงการ โดยการออกแบบในแต่ละโครงการมีดีไซน์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง มอบความหรูหราที่ทันสมัย พร้อมมอบประสบการณ์การพักอาศัยที่เหนือระดับให้กับนักลงทุนต่างชาติและคนไทย ด้วยรางวัลการันตีมากมาย อาทิ รางวัล Best Luxury Villa Developer, Thailand 2023, รางวัล Best Luxury Developer Thailand และ Best Developer Phuket 2025 จากเวที Dot Property Thailand เป็นต้น